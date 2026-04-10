Donald Trump iznenadio čudnom objavom uoči presudnih pregovora: 'Najznačajniji svjetski reset!'

"Najznačajniji svjetski reset", napisao je američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social. Ova poruka zbunila je brojne korisnike interneta, pošto Trump nije dao nikakvo objašnjenje za nju, prenosi Zbuissines. Objava dolazi samo par dana nakon što su SAD i Iran dogovorili prekid vatre, koji se samo nekoliko sati kasnije činio krhkim. Također su se pojavila i izvješća o novim eskalacijama na Bliskom istoku, koje su dovele do ponovne blokade Hormuškog tjesnaca. Ponovno otvaranje tjesnaca,pomorskog prolaza koji povezuje Perzijski zaljev s Omanskim zaljevom i Arapskim morem te inače omogućuje opskrbu jedne petine svjetske nafte i plina, nalazi se u središtu američke politike pod Trumpom. Uz to tu je i stav američkog predsjednika da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Ovog vikenda američki i iranski pregovarači trebali bi održati razgovore u Islamabadu u Pakistanu. Pregovori bi trebali početi u subotu, 11. travnja, u Islamabadu, gdje je pakistanski premijer pozvao obje delegacije.

Američku delegaciju predvodit će potpredsjednik SAD-a JD Vance, dok se još ne zna tko će predstavljati iransku stranu u pregovorima. Obje strane pristale su na prekid vatre 8. travnja, nakon što je sukob ušao u šesti tjedan. I jedna i druga strana proglasila je pobjedu u ratu. Predstojeći pregovori trebali bi se usredotočiti na prijedlog Teherana koji sadrži 10 točaka. Ovi razgovori se održavaju u vrijeme kada Hormuški tjesnac i dalje ostaje blokiran unatoč prekidu vatre, uz dodatne eskalacije između Izraela i Libanona, iako je izraelski premijer izjavio da će Tel Aviv uskoro pokrenuti mirovne pregovore s libanonskom stranom. Također američki predsjednik je jučer najavio da će američki ratni brodovi i trupe ostati oko Irana sve dok se ne postigne i provede "stvarni dogovor“.

Trump je poslao očitu poruku upozorenja Teheranu, najavivši da će SAD pokrenuti "veće, bolje i jače“ udare ako dogovor propadne. Ponovno je ponovio svoj stav da Teheran neće moći razviti ili steći nuklearne sposobnosti te da će tjesnac biti "otvoren i siguran“. Prema izvješćima stranih medija, zabilježen je porast kretanja brodova u tjesnacu, iako je zabilježena aktivnost bila daleko ispod uobičajenog prosjeka. Hormuški tjesnac i dalje ostaje u središtu sukoba. Prije početka rata tjesnac je omogućavao prijevoz oko jedne petine svjetske zalihe nafte i plina. Iran tvrdi da je ograničeni promet u tjesnacu obnovljen, što bi prema mišljenju stručnjaka moglo dovesti do djelomičnog ukidanja blokade u narednim danima, iako brodovi i dalje moraju tražiti odobrenje Teherana.

SAD je zaustavio napade na dva tjedna kada je Trump objavio prekid vatre. Već je upozorio na još žešće eskalacije protiv Irana ako se američki uvjeti ne ispune. Svi američki brodovi, zrakoplovi, vojno osoblje, oružje i „sve ostalo što je prikladno i potrebno za smrtonosno vođenje i uništenje već znatno oslabljenog neprijatelja“ nastavit će biti na mjestu u i oko Irana, napisao je.

Trump je ustrajao na tome da ponovno otvaranje tjesnaca bude dio dogovora, dok Iran inzistira na zadržavanju kontrole nad tim područjem. U međuvremenu, Izrael je nastavio rat protiv militantne skupine Hezbollah u Libanonu, gađajući dijelove Beiruta bez upozorenja. Iran inzistira na zaustavljanju svih onoga što naziva obrambenim operacijama samo ako napadi prestanu. Traži siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac pod svojom kontrolom. Teheran također traži priznavanje prava na nuklearno obogaćivanje i odštetu za štetu. Tri strane predstavile su znatno različite verzije uvjeta.

Američki predsjednik Donald Trump poručio je u četvrtak da Iran ne smije naplaćivati prolaz tankerima kroz Hormuški tjesnac, nakon medijskih izvješća da Teheran razmatra uvođenje takvih naknada. "Postoje izvješća da Iran naplaćuje prolaz tankerima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social. "Bolje da to ne rade, a ako rade, neka odmah prestanu", dodao je.

Iran bi tijekom dvotjednog primirja sa Sjedinjenim Državama mogao tražiti plaćanje prolaza u kriptovalutama, izvijestio je Financial Times, pozivajući se na Hamida Hosseinija, predstavnika udruge izvoznika nafte, plina i petrokemijskih proizvoda. Zapadni čelnici usprotivili su se mogućnosti naplate prolaza kroz tjesnac. Trump je u zasebnoj objavi poručio da će se "nafta ponovno početi kretati, sa ili bez pomoći Irana".

Promet kroz Hormuški tjesnac u četvrtak je bio na razini znatno nižoj od 10 posto uobičajenog, unatoč krhkom primirju, dok je Iran upozoravao brodove da se drže njegovih teritorijalnih voda. Sjedinjene Države i Izrael napali su Iran 28. veljače, na što je Teheran odgovorio napadima na Izrael i zemlje Zaljeva s američkim vojnim bazama, što je dovelo do rasta cijena nafte i nestabilnosti na globalnim tržištima. Hormuški tjesnac jedno je od ključnih svjetskih pomorskih pravaca kroz koje prolazi oko 20 posto globalnih isporuka nafte i ukapljenog prirodnog plina.