Glavna skupština MOL-a odlučila isplatiti dividendu od 241 milijardu forinti

Na Godišnjoj glavnoj skupštini MOL Grupe, dioničari su odobrili izvješće Upravnog odbora o financijskim rezultatima za 2025. godinu i usvojili konsolidirane financijske izvještaje. Glavna skupština odlučila je isplatiti dividendu od 241 milijarde mađarskih forinti te ponovno izabrala JUDr. Oszkára Világija i dr. Györgya Bacsu za članove Upravnog odbora na razdoblje od pet godina.

Kako piše u priopćenju, dobit MOL Grupe prije oporezivanja iznosila je 1,3 milijarde dolara, što predstavlja smanjenje od 11% u odnosu na 2024. godinu. Rezultat je prvenstveno potaknut većom EBITDA-om zbog povoljnijeg vanjskog okruženja, višim troškovima amortizacije te pozitivnim rezultatom financijskog poslovanja zbog jačanja mađarske forinte. Glavna skupština odobrila je prijedlog Upravnog odbora o dividendi od 241 milijarde HUF, što je povećanje od 9,1 posto u odnosu na prethodnu godinu, što podrazumijeva osnovnu dividendu od oko 180 HUF po dionici i dodatnu posebnu dividendu od oko 120 HUF po dionici, što ukupno iznosi oko 300 HUF po dionici.

Glavna skupština ponovno je izabrala dr. Oszkára Világija i dr. Györgyja Bacsu za članove Upravnog odbora na razdoblje od pet godina. Zsolt Hernádi, predsjednik uprave i izvršni direktor MOL Grupe, komentirao je rezultate: "2025. bila je godina bogata događajima. Sve stroži regulatorni okvir, poremećaji u opskrbi sirovom naftom i požar u rafineriji Dunav testirali su našu otpornost, ali iz tih smo kriza izašli jači. Usredotočili smo se na rješenja: aktivno smo tražili dijalog s donositeljima odluka i zalagali se za interese regije čak i usprkos jakim nepovoljnim uvjetima. Dosljedno smo radili na diverzifikaciji opskrbe energijom u regiji, jer je veća fleksibilnost u cjevovodima, dobavljačima i donošenju odluka uvijek bolja. Oduševljen sam našim poslovnim rezultatima, ali još sam ponosniji na unutarnju učinkovitost koja se nastavila poboljšavati. Svaka poslovna jedinica dala je svoj doprinos i kao rezultat toga, grupa je godinu započela u dobroj formi. Također smo napravili korak naprijed u organizacijskom razvoju: holding struktura pruža nam veću fleksibilnost i brže donošenje odluka. Spremni smo nastaviti rasti", stoji u priopćenju.



U 2025. godini, MOL je ostvario čistu CCS EBITDA od 1.185,8 milijardi HUF (3.369 milijuna USD), što je 6% više nego u prethodnoj godini i premašilo je smjernice tržišta kapitala od oko 3 milijarde USD. EBITDA segmenta istraživanje i proizvodnja nafte i plina (Upstream) dosegla je 398,7 milijardi HUF (1.125 milijuna USD) u 2025. godini, što predstavlja smanjenje od 1% u odnosu na prethodnu godinu izraženo u HUF, budući da su se količine proizvodnje povećale za 1%, dok je cijena Brenta pala za 14%, a kotacije prirodnog plina TTF bile su u prosjeku 2% više u EUR. Kako se navodi u priopćenju, u 2025. godini, rafinerijsko poslovanje (Downstream) je ostvario čistu CCS EBITDA od 508,4 milijarde HUF (1.453 milijuna USD), što predstavlja rast od 10% u odnosu na prethodnu godinu izraženo u HUF, podržan većim rafinerijskim maržama u nestabilnom okruženju. Poslovanje s petrokemijskim proizvodima nastavilo je negativno doprinositi rezultatima, kao i požar u jednoj od destilacijskih jedinica koji je doveo do toga da je do 50% kapaciteta destilacije sirove nafte rafinerije Danube ostalo neiskorišteno u posljednja dva mjeseca godine.





EBITDA odjela maloprodaje (Consumer Services) porasla je za 20% u 2025. godini, dosegnuvši 324,2 milijarde forinti (927 milijuna USD) kao rezultat organskog rasta potaknutog prodajom proizvoda koji nisu gorivo i jednokratnim učincima. Plinsko poslovanje (Midstream) ostvarilo je EBITDA od 73,8 milijardi forinti (208 milijuna USD) u 2025. godini, što predstavlja smanjenje od 17% u forinti u usporedbi s 2024. godinom, kao rezultat kombinacije snažne potražnje za transportnim aktivnostima, promjena reguliranih tarifa i makroekonomskih pokretača.



Usluge kružnog gospodarstva izvijestile su o EBITDA-i od -11,3 milijarde forinti (-34 milijuna USD) budući da je sustav povratne naknade za ambalažu tijekom godine intenzivno razvijan, što je dovelo do dodatnih operativnih troškova. Međutim iz MOL Grupe navode kako je negativni rezultat EBITDA-e bio je 44% niži u forintama nego u 2024. zahvaljujući naporima za poboljšanje operativne učinkovitosti koji pokazuju prve rezultate.



Inače, MOL Grupa je međunarodna, integrirana maloprodajna kompanija za naftu, plin, petrokemiju i široku potrošnju, sa sjedištem u Budimpešti u Mađarskoj. Aktivna je u više od 30 zemalja, s dinamičnom međunarodnom radnom snagom koja broji 25.000 zaposlenika te iskustvom duljim od 100 godina. Kako se navodi u priopćenju, MOL Grupa upravlja s tri rafinerije i dvije petrokemijske tvornice u okviru integriranog upravljanja opskrbnim lancem u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj te posjeduje mrežu od gotovo 2400 benzinskih postaja u deset zemalja srednje i jugoistočne Europe.

U svojim aktivnostima istraživanja i proizvodnje, MOL se oslanja na više od 85 godina iskustva u području ugljikovodika i 30 godina iskustva u utiskivanju CO2. MOL-ove proizvodne aktivnosti trenutno se odvijaju u osam zemalja a istraživačke u deset. MOL Grupa predana je transformaciji svojeg tradicionalnog poslovanja temeljenog na fosilnim gorivima u niskougljični, održivi poslovni model i teži postati neto ugljično neutralna do 2050. dok istovremeno oblikuje niskougljično kružno gospodarstvo u srednjoj i istočnoj Europi, piše u priopćenju.