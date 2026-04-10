SAD: Nismo tražili da papa stane uz nas

Pentagon je demantirao novinske izvještaje prema kojima je u siječnju pozvao na razgovor visokoga vatikanskog dužnosnika kako bi zatražio potporu Crkve američkoj vojsci. Afera se događa u trenutku kada papa Lav XIV., prvi američki papa u povijesti, ima kompliciran odnos s Trumpovom administracijom. Progovorio je protiv rata u Iranu i izričito rekao da odbacuje molitve "onih koji vode rat".

Na sastanku su, održanom 22. siječnja u Pentagonu prije početka iranskog rata, bili prisutni podtajnik za politiku Ministarstva rata Elbridge Colby i francuski kardinal Christophe Pierre, apostolski nuncij u Washingtonu. Prema neovisnom mediju The Free Press, koji se poziva na anonimne vatikanske dužnosnike, sastanak je ubrzo postao zamršen, a dužnosnici Pentagona pokušali su održati predavanje o vojnoj moći Sjedinjenih Država uz primjedbu da bi "Crkva dobro učinila da stane na njihovu stranu".

Kao odgovor Ministarstvo obrane, preimenovano u Ministarstvo rata pod Trumpovom administracijom, u četvrtak je na platformi X objavilo da su "nedavni izvještaji o ovom sastanku uvelike preuveličani i iskrivljeni".

"Sastanak između dužnosnika Pentagona i Vatikana rezultirao je konstruktivnom razmjenom informacija punom poštovanja", dodaje se. Prema istom izvoru, raspravljalo se o raznim temama, među ostalim, i o "etičkim pitanjima u vanjskoj politici, obrazloženju strategije nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Država, Europe, Afrike, Latinske Amerike te o ostalim temama". Kako tvrdi Pentagon, "kardinal Pierre pozdravio je inicijativu, a obje su strane izrazile interes za nastavak otvorenog dijaloga punog poštovanja". I američki veleposlanik u Vatikanu Brian Burch osudio je "ovakva iskrivljena predstavljanja događaja koja siju podjele i nesporazume" opisavši sastanak "vrlo srdačnim".