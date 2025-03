Bijela kuća otkrila detalje razgovora Trumpa i Zelenskog, evo na što je Amerika pristala, obećanje je tu

Posljednjih dana Donald Trump je na telefonu. Obavio je razgovore s Vladimirom Putinom pa i Volodimirom Zelenskim, a po svemu sudeći američki predsjednik pristao je pomoći Ukrajini u pronalasku dodatnih američkih sustava protuzračne obrane Patriot dostupnih u Europi. Tvrdnje su to glasnogovornice Bijele kuće Karoline Leavitt. Trump je obećao da će dati sažetak današnjeg razgovora s ukrajinskim predsjednikom i to je suština njega.

Trump i Zelenski razgovarali su sat vremena, a glavna tema je bio mir u Ukrajini. Zelenski je zatražio dodatne sustave protuzračne obrane, a Trump je to odobrio. Napredni sustavi Patriot igraju ključnu ulogu u zaštiti ukrajinskog stanovništva.

Podsjetimo, nakon neslaganja dva predsjednika u Ovalnom uredu 28. veljače, Amerika je obustavila svu vojnu i obavještajnu pomoć Ukrajini. No nakon razgovora u Saudijskoj Arabiji, ta je obustava ukinuta.

>>FOTO Putin ima 14 jasnih meta: Kada bi doista posegnula za nuklearnim oružjem, Rusija bi prvo gađala ove lokacije>>