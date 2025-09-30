Bijela kuća objavila detalje Trumpovog plana za okončanje rata u Gazi, evo što sve uključuje

Bijela kuća objavila je detalje plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi. Plan predviđa pokretanje političkog dijaloga između Izraela i Palestinaca, jamči da Izrael neće okupirati niti anektirati Gazu i da nijedna strana neće biti prisiljena na odlazak. Predviđena je obustava izraelskih vojnih operacija na 72 sata od trenutka kada Izrael javno prihvati sporazum, tijekom kojih će biti oslobođeni svi živi zatvorenici, a posmrtni ostaci vraćeni. Hamas bi u tom okviru predao tijelo izraelskog zatvorenika u zamjenu za posmrtne ostatke 15 Palestinaca. Plan uključuje i postupno povlačenje izraelske vojske povezano s procesom razoružanja te oslobađanje 250 doživotnih zatvorenika i 1.700 pritvorenika iz Gaze. Osigurava i hitnu humanitarnu pomoć, uz uvjet da se provodi u područjima označenima kao „bez terorizma“. Predviđeno je i osnivanje Vijeća za mir, međunarodnog tijela koje bi nadziralo Gazu i pomagalo formiranju vlade bez uključenja Hamasa, a Trump je poručio da će osobno supredsjedati tom vijeću zajedno s Tonyjem Blairom.

Trump je naglasio da plan uključuje razoružanje Hamasa i uništenje njegove vojne infrastrukture te upozorio da će, ako Hamas odbije prijedlog, Netanyahu dobiti punu američku podršku za nastavak operacija. Istaknuo je da mnogi Palestinci žele mir i prosperitet, podsjetio na Abrahamove sporazume te dodao kako razumije Netanyahuovo protivljenje palestinskoj državi.

Plan je pozdravilo osam arapskih i islamskih zemalja, među njima Turska, Jordan, Saudijska Arabija, Katar i Egipat, a predsjednik Erdogan naglasio je da Turska podržava američke napore i spremna je aktivno sudjelovati u procesu.

Ipak, odmah nakon sastanka u Bijeloj kući Netanyahu je okrenuo ploču. Iako je javno najavio podršku planu, ubrzo je poručio da će Izrael nastaviti s uništenjem Hamasa, naglasivši da se snažno protivi uspostavi palestinske države. Ustvrdio je kako je Trump s njim suglasan da bi to predstavljalo „nagradu za terorizam“. Time je jasno dao do znanja da izraelska vlada neće prihvatiti ključni politički element plana, čime je ozbiljno dovedena u pitanje njegova provedba.