IZRAZIO ŽALJENJE

Netanyahu katarskom premijeru: 'Izrael više neće napadati Katar'

U.S. President Trump meets Israeli PM Netanyahu at the White House in Washington
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
30.09.2025.
u 04:00

Bijela kuća priopćila je da je Netanyahu također izrazio žaljenje zbog toga što je Izrael povrijedio katarski suverenitet i "potvrdio da Izrael neće ponovno izvesti takav napad u budućnosti".

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u ponedjeljak svojem katarskom kolegi da Izrael ne planira ponovno povrijediti katarski suverenitet, nakon što je ranije ovaj mjesec napao dužnosnike Hamasa u Dohi. U priopćenju ureda izraelskog premijera navodi se da je Netanyahu u telefonskom razgovoru s katarskim premijerom rekao da je isto to obećao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu te da je izrazio žaljenje zbog smrti katarskog državljanina u napadu na Dohu.

Katarsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je Netanyahu obećao da neće ponovno napasti Katar u budućnosti, u telefonskom razgovoru s katarskim premijerom i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Bijela kuća je u priopćenju objavila da je Netanyahu katarskom čelniku u ponedjeljak izrazio žaljenje zbog izraelskog napada u Dohi, u trilateralnom telefonskom razgovoru s Donald Trumpom.

Bijela kuća priopćila je da je Netanyahu također izrazio žaljenje zbog toga što je Izrael povrijedio katarski suverenitet i "potvrdio da Izrael neće ponovno izvesti takav napad u budućnosti". "Čelnici su razgovarali o prijedlogu za okončanje rata u Gazi, izgledima za sigurniji Bliski istok i potrebi za većim razumijevanjem između njihovih zemalja", priopćila je Bijela kuća prije novinske konferencije Trumpa i Netanyahua u Bijeloj kući.
