Bombastične najave novoga građanskog rata štete ionako uplašenim Amerikancima

U Americi neće biti građanskog rata, zaključili su u uvjerljivom tekstu starom desetak dana autori poznatog trusta mozgova iz Washingtona. Tako Benjamin Jensen i Joseph K. Young iz Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) pišu da je sama retorika o mogućnosti izbijanja građanskog rata kontraproduktivna i zapaljiva, a da najveći rizik u Americi nije izbijanje takvog sukoba, već ciklusi sporadičnih napada iza kojih stoje pojedinci radikalizirani na društvenim mrežama. S jedne strane pažljivi analitičari ističu da tenzije i nasilje u SAD-u jednostavno ne nalikuju na one u zemljama u kojima zaista jest izbio građanski rat, no s druge strane niz utjecajnih pojedinaca dolijeva ulje na vatru i govori da je SAD pred nekom vrstom rata ili je već u njemu, a ankete pokazuju da se i dio stanovništva boji tog crnog scenarija.