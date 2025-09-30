U Americi neće biti građanskog rata, zaključili su u uvjerljivom tekstu starom desetak dana autori poznatog trusta mozgova iz Washingtona. Tako Benjamin Jensen i Joseph K. Young iz Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) pišu da je sama retorika o mogućnosti izbijanja građanskog rata kontraproduktivna i zapaljiva, a da najveći rizik u Americi nije izbijanje takvog sukoba, već ciklusi sporadičnih napada iza kojih stoje pojedinci radikalizirani na društvenim mrežama. S jedne strane pažljivi analitičari ističu da tenzije i nasilje u SAD-u jednostavno ne nalikuju na one u zemljama u kojima zaista jest izbio građanski rat, no s druge strane niz utjecajnih pojedinaca dolijeva ulje na vatru i govori da je SAD pred nekom vrstom rata ili je već u njemu, a ankete pokazuju da se i dio stanovništva boji tog crnog scenarija.
Bombastične najave novoga građanskog rata štete ionako uplašenim Amerikancima
Najveći rizik u SAD-u su ciklusi sporadičnih napada iza kojih stoje pojedinci radikalizirani na društvenim mrežama, zaključuje Centar za strateške i međunarodne studije CSIS
Mediji u cijelom svijetu su totalno neodgovorni sa svojom huškačkom politikom a u SAD-u pogotovo. Iz dana u dan stavljaju nekome metu na čelu.
Sve projekcije u Americi su već godinama vodile k fizičkom sukobu jer su podjele tamo izašle iz okvira. ali i moći demokracije. Demokracija je urušena i nema kapacitet ovo riješiti. Usput, i neki drugi ne žele učiti na tuđim greškama. Jednostavno je, treba voljeti život i poštovati sebe i sve će biti OK.