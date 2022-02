Biden: Zaboga, što Putin misli tko je on?! Ovo je početak ruske invazije. Ovo su sankcije koje uvodimo

Dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin priznao dvije odmetnute ukrajinske regije, Donjeck i Lugansk, kao nezavisne države, javnosti se u Bijeloj kući obratio američki predsjednik Joe Biden.

- Mislimo da je ovo početak invazije, najnovije ruske invazije na Ukrajinu - rekao je Joe Biden.

- Što, zaboga, Putin misli tko je on i odakle mu pravo proglašavati nove takozvane države na teritoriju koji pripada njegovim susjedima?! Ovo je flagrantno kršenje međunarodnog prava i zahtijeva čvrst odgovor međunarodne zajednice. Počet ću uvoditi sankcije kao odgovor, daleko izvan koraka koje smo mi i naši saveznici i partneri poduzeli 2014. I ako Rusija ode dalje s ovom invazijom, spremni smo ići dalje sa sankcijama. Danas najavljujem prve sankcije za dvije najveće ruske financijske institucije - rekao je Biden nakon čega je nabrojao koje sve sankcije uvode Rusiji.

- Uvodimo potpune sankcije na dvije velike ruske financijske institucije: VEB i njihovu vojnu banku. Provodimo sveobuhvatne sankcije na ruski državni dug. To znači da smo rusku vladu odsjekli od zapadnog financiranja. Ona više ne može prikupljati novac sa Zapada i ne može trgovati svojim novim dugom na našim tržištima niti na europskim tržištima. Također ćemo nametnuti sankcije ruskim elitama i članovima njihovih obitelji. Oni sudjeluju u korumpiranoj dobiti politike Kremlja, a trebali bi sudjelovati i u boli. S Njemačkom ćemo osigurati da Sjeverni tok 2 neće krenuti naprijed - rekao je Biden.

- Danas, kao odgovor na priznanje Rusije da neće povući svoje snage iz Bjelorusije, odobrio sam dodatna kretanja američkih snaga i opreme, već stacioniranih u Europi kako bi ojačali naše baltičke saveznike: Estoniju, Latviju i Litvu - rekao je američki predsjednik.

- Nemamo namjeru boriti se protiv Rusije, samo želimo poslati poruku, SAD će se sa svojim saveznicima štititi svaki inč NATO teritorija. Nadam se da Rusi neće krenuti u pravu invaziju i da neće krenuti na veće gradove i na glavni grad Kijev. Već preko 150 tisuća vojnika se nalazi u Ukrajini - kazao je Biden te dodao:

- Nitko od nas neće biti prevaren, nema opravdanja za raspoređivanje snaga, to je i dalje prijetnja u narednim danima, ako Rusija krene dalje s aktivnostima, oni će snositi odgovornost. Obrana slobode imat će određene troškove po nas ovdje kod kuće. Pokrenut ću robusne akcije da budemo sigurni da sav teret snosi Rusija, a ne mi. Ovo može povećati cijene, ali želim olakšati američkom narodu. U proteklim danima u stalnom sam kontaktu s europskim liderima. U svakom trenutku smo uvjeravali da radimo sa svojim partnerima zajedno, mi smo ujedinjeni da se suprotstavimo ruskoj agresiji, ujedinjeni smo da branimo NATO i ujedinjeni smo da se suprotstavimo prijetnjama koje Rusija predstavlja svjetskoj sigurnosti i miru. On je direktno napao ukrajinsko pravo na postojanje, to je prijetnja i članicama NATO-a. Prijetio je ratom ako se njegovim zahtjevima ne udovolji. Rusija je agresor, no ima vremena da se promijeni najgori scenarij. SAD i partneri su i dalje spremni za diplomaciju, cijenit ćemo Rusiju po njenim aktivnostima, a ne riječima. Što god učine iduće suprotstavit ćemo se ujedinjeni - kazao je Biden koji je nakon govora otišao s govornice te nije odgovarao na pitanja novinara.

