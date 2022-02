Putin: Sporazum iz Minska više ne vrijedi, ubile su ga ukrajinske vlasti

Dan nakon što je Rusija priznala dvije odmetnute republike u Ukrajini, ruski predsjednik Vladimir Putin održao je konferenciju za medije.

- Sporazum iz Minska više ne vrijedi, ubile su ga ukrajinske vlasti - rekao je na početku konferencije ruski predsjednik Vladimir Putin.

- Referendum jest izraz demokracije, mnogo smo o tome razgovarali, bila je to tema rasprava s NATO-om i Washingtonom. Protiv smo članstva Ukrajine u NATO-u jer to predstavlja prijetnju Rusiji. Najbolje rješenje ovog pitanja bilo bi da vlada u Kijevu zapravo odbije svoju želju da se pridruži NATO-u, da se pristane na neutralnost. Spremni smo na mirne pregovore i provedbu Minskog sporazuma. I posljednje, sve o čemu smo razgovarali može se provesti samo ako naši tzv. partneri prestanu naoružavati ukrajinsku vladu. To je jedini faktor koji se može kontrolirati. Nakon toga se može prebaciti na druge stvari. Trenutačni predsjednik Ukrajine progoni bivšeg lidera, kaže da nije zadovoljan Minskim sporazumima, ono što govore u Kijevu nije prihvatljivo i cijela ta militarizacija nije prihvatljiva posebice zato što Ukrajina govori o nuklearnim ambicijama - kazao je Putin te je dodao kako strahuju od nuklearnog naoružavanja Ukrajine.

- Od vremena SSSR-a znamo da Ukrajina ima nuklearne kapacitete, imaju razvijenu nuklearnu industriju i imaju isto tako ljude koji su potrebni da ubrzano razviju ovaj program za razliku od zemalja koje kreću od nule. Ono što njima nedostaje je zapravo sustav obogaćivanja urana. To nije veliko i važno pitanje, to nije nešto što se ne bi lako moglo riješiti. O kakvoj prijetnji se radi s kojom smo suočeni? To je strateška prijetnja Rusiji i važno je to imati na umu i Moskva zapravo može biti izložena direktnom napadu i zato je to strateška prijetnja i stoga je to razlog zašto ovo shvaćamo veoma ozbiljno - dodao je.

