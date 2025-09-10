Biden osudio ubojstvo Kirka: 'Ova vrsta nasilja mora odmah prestati'

Bivši predsjednik SAD-a Joe Biden osudio je u srijedu ubojstvo konzervativnog influencera Charlieja Kirka, koji je upucan na sveučilištu Utah Valley, a preminuo u bolnici, naglasivši kako ova vrsta nasilja "mora odmah prestati". "U našoj zemlji nema mjesta za ovu vrstu nasilja. To mora prestati odmah", napisao je Biden na društvenoj mreži X.
Jill i ja molimo se za obitelj i voljene Charlieja Kirka, dodao je bivši predsjednik. Ubijeni 31-godišnji Charlie Kirk etablirao se kao ključna figura u kampanji Donalda Trumpa za ponovno preuzimanje Bijele kuće prošle godine. Ustrijeljen je u srijedu na skupu na Sveučilištu Utah Valley u Oremu u Utahu, nakon čega je prebačen u kritičnom stanju u bolnicu, gdje je kasnije podlegao ozljedama i preminuo.FOTO Prizori s mjesta strave: Ovdje je ubijen Trumpov saveznik, ljudi su se razbježali nakon pucnjave
