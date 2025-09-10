Naši Portali
UPUCAN ZA VRIJEME GOVORA

Biden osudio ubojstvo Kirka: 'Ova vrsta nasilja mora odmah prestati'

FILE PHOTO: U.S. President Joe Biden visits the International African American Museum in Charleston
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS
VL
Autor
Nikol Zagorac/Hina
10.09.2025.
u 23:59

Jill i ja molimo se za obitelj i voljene Charlieja Kirka, dodao je bivši predsjednik.

Bivši predsjednik SAD-a Joe Biden osudio je u srijedu ubojstvo konzervativnog influencera Charlieja Kirka, koji je upucan na sveučilištu Utah Valley, a preminuo u bolnici, naglasivši kako ova vrsta nasilja "mora odmah prestati". "U našoj zemlji nema mjesta za ovu vrstu nasilja. To mora prestati odmah", napisao je Biden na društvenoj mreži X. 

Jill i ja molimo se za obitelj i voljene Charlieja Kirka, dodao je bivši predsjednik. Ubijeni 31-godišnji Charlie Kirk etablirao se kao ključna figura u kampanji Donalda Trumpa za ponovno preuzimanje Bijele kuće prošle godine. Ustrijeljen je u srijedu na skupu na Sveučilištu Utah Valley u Oremu u Utahu, nakon čega je prebačen u kritičnom stanju u bolnicu, gdje je kasnije podlegao ozljedama i preminuo. 

FOTO Prizori s mjesta strave: Ovdje je ubijen Trumpov saveznik, ljudi su se razbježali nakon pucnjave
FILE PHOTO: U.S. President Joe Biden visits the International African American Museum in Charleston
1/13

Charlie Kirk Joe Biden SAD pucnjava

Avatar kloštar
kloštar
00:59 11.09.2025.

Za Gospu Blaženu, a ovaj lapan nema pojma ni kako se zove, a kamo li zna tko je stradao, hahahaha!

Avatar Tombstone
Tombstone
00:20 11.09.2025.

Prepali se demokrati. Ovo bi im mogao biti kraj.

