Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
BREAKING
Pucnjava u SAD-u: Ranjen saveznik Donalda Trumpa
Tko je Charlie Kirk? Trump mu je zahvalio za pobjedu 2024., a neki ga zovu i najmoćnijim konzervativnim influencerom
Oglasio se Trump o pucnjavi na svog saveznika: 'Moramo se moliti'
Poslušaj
Prijavi grešku
UPUCAN TIJEKOM GOVORA

Tko je Charlie Kirk? Trump mu je zahvalio za pobjedu 2024., a neki ga zovu i najmoćnijim konzervativnim influencerom

FILE PHOTO: AmericaFest 2024 conference sponsored by conservative group Turning Point in Phoenix
Foto: CHENEY ORR/REUTERS
1/5
Autor
Tea Tokić
10.09.2025.
u 21:47

Njegova sposobnost mobilizacije mladih birača učinila ga je ključnim čovjekom Trumpova MAGA pokreta

Charlie Kirk, 31-godišnji konzervativni aktivist i izvršni direktor organizacije Turning Point USA, upucan je danas dok je držao govor. Kako smo i ranije pisali, jedan od najutjecajnijih glasova američke desnice i ključni saveznik predsjednika Donalda Trumpa, preminuo je nekoliko sati nakon što je bio upucan u vrat na Sveučilištu Utah Valley. 

Kirk je najpoznatiji kao osnivač Turning Point USA, neprofitne organizacije koja djeluje na stotinama američkih sveučilišta i srednjih škola, promovirajući konzervativne ideje među mladima. BBC ga opisuje kao jednog od “najvećih konzervativnih influencera u SAD-u danas”, dodajući da bi ga nazvati samo “vatrenim govornikom” bilo podcjenjivanje. Njegova organizacija okuplja i financijski podupire mlade aktiviste, a Kirk je izgradio publiku od milijuna pratitelja na društvenim mrežama - više od 5,2 milijuna na X-u i 7,3 milijuna na TikToku.

Njegova sposobnost mobilizacije mladih birača učinila ga je ključnim čovjekom Trumpova MAGA pokreta. CNN podsjeća da je i sam Trump u više navrata naglašavao koliko su Kirk i Turning Point USA pridonijeli njegovoj pobjedi na predsjedničkim izborima 2024. godine. “Charlie je napravio sjajan posao i zahvalan sam mu na svemu,” poručio je Trump, istaknuvši da je upravo Kirk “okrenuo mlade” u korist republikanske opcije.

FILE PHOTO: U.S. President-elect Trump attends a Turning Point USA event in Phoenix, Arizona
FILE PHOTO: U.S. President-elect Donald Trump shakes hands with Turning Point USA founder Charlie Kirk, at Turning Point USA's AmericaFest in Phoenix, Arizona, U.S., December 22, 2024. REUTERS/Cheney Orr/File Photo Photo: CHENEY ORR/REUTERS
Foto: CHENEY ORR/REUTERS

Turning Point je uložio značajne resurse u tzv. swing states, a Kirk je zbog svoje karizme i mobilizacijske snage redoviti govornik na republikanskim konvencijama. Lani mu je Trump uzvratio velikim govorom na konferenciji Turning Pointa u Arizoni, a njihovo blisko savezništvo potvrđuje i Kirkovo sudjelovanje na svečanostima u Bijeloj kući, uključujući prisegu sutkinje Jeanine Pirro.

Osim politike, Kirk naglašava i svoju vjeru te obiteljski život. Evanđeoski je kršćanin, u braku s bivšom Miss Arizone, s kojom ima dvoje djece. Njegova religija i obitelj redovito su u središtu njegova političkog djelovanja, a upravo ta kombinacija - naglašeni konzervativizam, snažna odanost Trumpu i privlačnost među mladima - čini ga istodobno figurativno “budućnošću konzervativne Amerike”, ali i vrlo polarizirajućom figurom. Kako piše NBC News, Kirk bio je govornik i na republikanskoj predsjedničkoj konvenciji, samo nekoliko dana nakon atentata na Donalda Trumpa. 

Ključne riječi
SAD atentat Donald Trump Charlie Kirk

Komentara 12

Pogledaj Sve
Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
21:59 10.09.2025.

Njegov je krimen što je kršćanin i što nije progresivist. Woke-pokret pokazuje svoje pravo lice.

Avatar Mile iz Tuzle
Mile iz Tuzle
21:54 10.09.2025.

Dobio je metak u vrat i odmah je istekla litra krvi. Tako da mu, na žalost, nema pomoći. Vrlo precizan i profesionalni pogodak. Ubojica je bijelac, 55-65 godina.

EJ
ejStef
22:49 10.09.2025.

To je to, razvoj woke ideologije na slijedeći nivo, sada se još manje razlikuju od islamskog fundamentalizma... A i ti lijevi mediji koji stalno puntaju mase tipa CNN i MSNBC već su krenuli sa svojom propagandom protiv čovjeka, nisu moglii pričekati niti sprovod. Žalosno je da se u Europi prenose skoro isključivo ti mediji, niti jedni drugi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još