Tko je Charlie Kirk? Trump mu je zahvalio za pobjedu 2024., a neki ga zovu i najmoćnijim konzervativnim influencerom

Charlie Kirk, 31-godišnji konzervativni aktivist i izvršni direktor organizacije Turning Point USA, upucan je danas dok je držao govor. Kako smo i ranije pisali, jedan od najutjecajnijih glasova američke desnice i ključni saveznik predsjednika Donalda Trumpa, preminuo je nekoliko sati nakon što je bio upucan u vrat na Sveučilištu Utah Valley.

Kirk je najpoznatiji kao osnivač Turning Point USA, neprofitne organizacije koja djeluje na stotinama američkih sveučilišta i srednjih škola, promovirajući konzervativne ideje među mladima. BBC ga opisuje kao jednog od “najvećih konzervativnih influencera u SAD-u danas”, dodajući da bi ga nazvati samo “vatrenim govornikom” bilo podcjenjivanje. Njegova organizacija okuplja i financijski podupire mlade aktiviste, a Kirk je izgradio publiku od milijuna pratitelja na društvenim mrežama - više od 5,2 milijuna na X-u i 7,3 milijuna na TikToku.

Njegova sposobnost mobilizacije mladih birača učinila ga je ključnim čovjekom Trumpova MAGA pokreta. CNN podsjeća da je i sam Trump u više navrata naglašavao koliko su Kirk i Turning Point USA pridonijeli njegovoj pobjedi na predsjedničkim izborima 2024. godine. “Charlie je napravio sjajan posao i zahvalan sam mu na svemu,” poručio je Trump, istaknuvši da je upravo Kirk “okrenuo mlade” u korist republikanske opcije.

FILE PHOTO: U.S. President-elect Donald Trump shakes hands with Turning Point USA founder Charlie Kirk, at Turning Point USA's AmericaFest in Phoenix, Arizona, U.S., December 22, 2024. REUTERS/Cheney Orr/File Photo Photo: CHENEY ORR/REUTERS Foto: CHENEY ORR/REUTERS

Turning Point je uložio značajne resurse u tzv. swing states, a Kirk je zbog svoje karizme i mobilizacijske snage redoviti govornik na republikanskim konvencijama. Lani mu je Trump uzvratio velikim govorom na konferenciji Turning Pointa u Arizoni, a njihovo blisko savezništvo potvrđuje i Kirkovo sudjelovanje na svečanostima u Bijeloj kući, uključujući prisegu sutkinje Jeanine Pirro.

Osim politike, Kirk naglašava i svoju vjeru te obiteljski život. Evanđeoski je kršćanin, u braku s bivšom Miss Arizone, s kojom ima dvoje djece. Njegova religija i obitelj redovito su u središtu njegova političkog djelovanja, a upravo ta kombinacija - naglašeni konzervativizam, snažna odanost Trumpu i privlačnost među mladima - čini ga istodobno figurativno “budućnošću konzervativne Amerike”, ali i vrlo polarizirajućom figurom. Kako piše NBC News, Kirk bio je govornik i na republikanskoj predsjedničkoj konvenciji, samo nekoliko dana nakon atentata na Donalda Trumpa.