POZVAO NA MOLITVU

Dirljiva objava američkog predsjednika: Ovo je Trump rekao o stradalom savezniku

FILE PHOTO: U.S. President-elect Trump attends a Turning Point USA event in Phoenix, Arizona
Foto: CHENEY ORR/REUTERS
Autori: Hina, Večernji.hr
10.09.2025.
u 22:18

Kirk, aktivist i osnivač konzervativne studentske skupine Turning Point USA odigrao je ključnu ulogu u animiranju mladih da podrže Trumpa u studenom

Konzervativni komentor Charlie Kirk ustrijeljen je u srijedu na skupu na Sveučilištu Utah Valley u Oremu u Utahu, objavio je Fox New, pozivajući se na glasnogovornika utjecajnog saveznika predsjednika Donalda Trumpa.

Trump je preko svoje društvene mreže pozvao na molitvu za Kirka kojeg je ranije hvalio kao ključnog za osvajanje glasova mladih birača na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima. "Svi se moramo moliti za Charlieja Kirka, koji je ustrijeljen", napisao je Trump na X-u. "Divan momak od glave do pete. Bog ga blagoslovio!"

"Charlie Kirk ustrijeljen je na Sveučilištu Utah Valley. Stanje nepoznato", rekao je glasnogovornik za Fox, koji je izvijestio da je Kirk prebačen u bolnicu. "Ispaljen je hitac s obližnje zgrade i osumnjičenik je u pritvoru", naveo je glasnogovornik sveučilišta u e-mailu za Reuters.

Kirk je pogođen u vrat, potvrdio je predstavnik Turning Point USA. "Upucan je u vrat. U bolnici je. Ne izgleda dobro," izjavila je direktorica marketinga Marina Minas za CBS News. 

Direktor FBI-ja Kash Patel objavio je na X-u da FBI prati razvoj situacije i da će brzo poslati agente na mjesto događaja. Kirk, aktivist i osnivač konzervativne studentske skupine Turning Point USA odigrao je ključnu ulogu u animiranju mladih da podrže Trumpa u studenom. Njegovi skupovi na sveučilišnim kampusima privlače mnogo ljudi.

Ključne riječi
pucnjava SAD Charlie Kirk Donald Trump

EJ
ejStef
22:50 10.09.2025.

Objavio je da je umro.

LL
lijepa_li si
22:58 10.09.2025.

aktivistička stoka!

DU
Dubokogrlo
22:26 10.09.2025.

a kome se mole? bogu sigurno ne.

