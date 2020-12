Biden i službeno budući lider SAD-a, dio desnice zagovara odcjepljenje

Američki predsjednik u sljedećem mandatu, 46. po redu ove velike nacije, bit će demokrat Joe Biden. To je u noći na utorak i službeno potvrdio kolegij elektora koji je na temelju rezultata glasanja birača zadužen za izbor novog američkog lidera. Unatoč tvrdnjama predsjednika Donalda Trumpa da je pokraden na izborima, za što dosad nije pružio dokaze, ali jest podigao velike tenzije među svojim pristašama na desnici, 20. siječnja bit će inauguriran Biden. No Trumpove tvrdnje da je tijekom izbora 3. studenog pokraden dovele su do osjećaja velikog dijela njegovih birača da su im ukradeni izbori zbog čega su neki političari i utjecajni komentatori počeli govoriti o mogućnosti secesije republikanskih država iz SAD-a.

“Pobijedila je demokracija”

– U ovoj bitki za dušu Amerike demokracija je pobijedila. Povjerenje u naše institucije održano je – rekao je Biden koji je osvojio 306 glasova prema 232 Trumpova. Predsjednik mu nije čestitao, ali konačno jest ruski lider Vladimir Putin.

Glasanje izbornog kolegija inače je uvijek formalnost, no ove godine dobilo je nešto na pozornosti zbog tvrdnji predsjednika Trumpa da je pokraden na izborima. Praktički sve tužbe koje su njegovi odvjetnici podnijeli kako bi osporili rezultate izbora odbačene su, uključujući prošlog tjedna i presudu Vrhovnog suda koji je odbacio tužbu državnog odvjetnika iz Teksasa. Vrhovni sud ima republikansku većinu, a troje sudaca u to tijelo postavio je sam Trump.

Vrhovni sud, u svom stilu, prozvao je da ga je “iznevjerio”. Tijekom vikenda u su Washingtonu zaredali prosvjedi njegovih pristaša protiv “krađe” te je izbilo nasilje između njih i ljevičarskih aktivista. Prema nedavnom istraživanju Fox Newsa, konzervativne televizije bliske Trumpu, više od polovice (56%) Amerikanaca smatra da Trump osporavanjem rezultata izbora slabi demokraciju, dok ih 36% smatra da je osnažuje. No u posljednjih tjedan dana u američkoj javnosti odjeknule su izjave dijela desnice o mogućoj secesiji crvenih, republikanskih država iz SAD-a. Najprije je prošle srijede vrlo utjecajni konzervativni radijski voditelj Rush Limbaugh rekao, u kontekstu sve veće polarizacije u društvu, da bi secesija mogla biti neizbježna.

– Ne mogu mirno supostojati dvije sasvim različite teorije života, države, upravljanja – rekao je Limbaugh. – Mislim da se krećemo prema secesiji – dodao je voditelj koji pritom tvrdi da ne zagovara taj put za tzv. konzervativne države, poput onih na jugu SAD-a, već opisuje realnost. No upravo to je, govore analitičari, zagovarao šef Republikanske stranke u Teksasu Allen West koji je prošlog tjedna, nakon što je Vrhovni sud odbacio tužbu za krađu izbora, rekao da bi republikanske države trebale napustiti SAD.

Secesija je nelegalna

– Države koje poštuju zakon trebale bi oformiti Uniju država koja bi poštovala Ustav – rekao je. Kasnije je pak tvrdio da se nije referirao na secesiju.

Njegov stranački kolega iz teksaškog parlamenta Kyle Biedermann predložio je prošlog tjedna zakon kojim bi se legalizirala mogućnost referenduma za izdvajanje Teksasa iz SAD-a. Nedavno je i Price Wallace, republikanski državni parlamentarac iz Mississippija na Twitteru napisao, i poslije izbrisao, da bi se poslije Bidenove pobjede njegova država trebala odvojiti iz SAD-a. Analitičari, uključujući i one iz Republikanske stranke, govore da od snova teksaških republikanaca neće biti ništa.

– Nema šanse da će se Teksas izdvojiti iz SAD-a. Secesija jednostavno nije legalna – rekla je republikanska analitičarka iz prema Trumpu kritične organizacije Lincoln Project.