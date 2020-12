Njemačka se zatvara: Što su točno odlučili Merkel i šefovi pokrajina

Njemačka povlači kočnicu, kao što je to učinila u ožujku kada su restorani, kafići i prodavaonice prvi put zatvoreni i javni život u velikoj mjeri zamro. Sada su ograničenja još stroža. Sve mjere koje su kancelarka i 16 premijera donijeli u nedjelju, primjenjivat će se bar do 10. siječnja. Kratak ali strogi lockdown trebalo preokrenuti stvari - smanji visoku razinu novih zaraza i broj novih smrtnih slučajeva.

Međutim, ostaje otvorenim što će se dogoditi ako je broj novih zaraza početkom siječnja i dalje znatno iznad zacrtane vrijednosti od 50 na 100.000 stanovnika u roku od sedam dana. Mnogi stručnjaci pretpostavljaju da će brojevi ostati visoki. Sasvim je moguće da će početkom godine drastična ograničenja biti produžena, piše Deutsche Welle.

Privatni susreti

Pet osoba - prijatelja, rođaka ili poznanika i dalje se mogu privatno sastajati, ali samo ako su iz dva domaćinstva. Djeca mlađa od 14 godina se ne računaju.

Tijekom božićnih praznika od 24. do 26. prosinca, doći će do laganog popuštanja: tada će biti dozvoljeno da kao gosti dođu najviše četiri osobe „iz najužeg obiteljskog kruga" koje ne pripadaju domaćinstvu. To znači da će pravilo - maksimalno pet osoba - biti prekršeno u mnogim obiteljima. U odluci od nedjelje točno se navodi koga smijete primiti u kuću: suprugu ili supruga, životnog partnera, najbliže rođake, braću i sestre i njihovu djecu, kao i sve osobe koje pripadaju domaćinstvima ove grupe ljudi.

Nije lako razaznati tko se još s kim smije sresti, a tko ne. I za Božić vrijedi pravilo da se ne računaju djeca mlađa od 14 godina. Koliko je veliki strah političara da će zaraze ponovo porasti nakon Božića, pokazuje njihov apel građanima da dobrovoljno smanje kontakti u danima prije Božića, kao neka vrsta preventivne mjere. Poslije Božića ponovo važi pravilo: pet osoba, dva domaćinstva.

A onda, nekoliko dana kasnije tmurni doček nove godine: zabrana okupljanja vrijedi 31. prosinca i na Novu godinu. Vatromet je zabranjen na određenim mjestima - gdje točno, to će odrediti općine. U svakom slučaju, ove godine će biti manje vatrometa, čak i na dozvoljenim mjestima. Jer postoji zabrana prodaje novih pirotehničkih sredstava.

Stroža pravila u slučaju vrlo visoke stope zaraze

Tamo gdje je broj zaraza posebno visok, savezne pokrajine imaju mogućnost otići još dalje s ograničenjima kontakata.

Na primjer, Brandenburg, gdje je broj infekcija nedavno naglo porastao, uveo je noćni policijski sat, koji također stupa na snagu od sredine tjedna. A u Saskoj, u regijama s više od 200 novih zaraza na 100.000 stanovnika za sedam dana, već je slučaj da ljudi smiju napustiti domove samo iz uvjerljivih razloga: kupovina i vježbanje na svježem zraku dozvoljeni su samo u krugu od 15 kilometara.

Koje trgovine ostaju otvorene?

Gotovo sve radnje morat će zatvoriti od srijede ovog tjedna - pored restorana, hotela, kafića i kulturnih institucija koji su zatvoreni još od početka studenog.

Otvoreni su, naravno, supermarketi, tržnice, trgovina pićima, prodavaonice zdrave hrane, apoteke i drogerije. Benzinske crpke i autoservisi također, kao i prodavaonice bicikala. Fizioterapeutima je dozvoljen rad. Pošte ostaju otvorene, banke i štedionice također. Restorani će i dalje moći vršiti dostavu po narudžbi.

Ali tržnice za božićne jelke se također zatvaraju u srijedu, kao i frizeri. Javno ispijanje kuhanog vina, što je nedavno naživciralo kancelarku Angelu Merkel, također je zabranjeno od srijede, kao i javno konzumiranje svih vrsta alkohola.

Ako je moguće, ne putujte

Mjere koje se tiču putovanja zvuče gotovo kao iz nekog drugog mračnog svijeta: političari apeliraju da se ne putuje u inozemstvo.

Svatko tko se vrati iz rizičnih područja u inozemstvu mora se registrirati i biti u karanteni deset dana. Ili mora pokazati negativan test, pa se karantena završava nakon pet dana.

Crkve na Božić

Ovaj Božić će biti potpuno drugačiji i u crkvama: minimalna udaljenost je jedan i pol metar uz obaveznu masku. Ove godine pjevanje nije dozvoljeno. Pravila se također odnose na sinagoge i džamije. Ankete su pokazale da mnogi ljudi uopće neće ići u crkvu na Božić.

Zaštita za posebno ugrožene

U staračkim domovima stanovnici i njihovi njegovatelji bi se trebali češće testirati, vlada starijima od 60 osigurava zaštitne maske FFP2. Na mjestima gdje je broj zaraza posebno velik, planirano je da posjetitelji moraju pokazati aktualni negativni test na koronu.

Škole i vrtići

Škole i vrtići su zatvoreni od 16. prosinca do 10. siječnja. To znači da se suspendira „obavezno prisustvo", božićni praznici se produljuju: ako je uopće nastava neophodna, treba ponuditi „učenje na daljinu", i na internetu.

Što to konkretno znači, razlikuje se u zavisnosti od savezne pokrajine. Na primjer, u Berlinu kažu da bi trebalo omogućiti „učenje kod kuće vođeno školom", a za učenike osnovnih škola treba osigurati mogućnost nadzora. Jer, mnogi zaposleni, na primjer u bolnicama, su zaraženi ili su u karanteni i potreban je svaki radnik.

Što dobivaju vlasnici zatvorenih trgovina

Trgovci na malo, poput prodavaonica odjeće, nadali su se da će se prema njima postupati velikodušno kao i prema restoranima i kulturnim institucijama koji su zatvoreni već nekoliko tjedana:oni za studeni i prosinac od države dobivaju do 75 posto svoje zarade ostvarene u istom razdoblju 2019. Međutim, prodavaonice koje se sada moraju zatvoriti, dobivaju manje: subvenciju samo za fiksne troškove, kao što je najamnina.

Tako će to biti tihi, gotovo jezivo tihi praznici. Kancelarka i 16 premijera planiraju da se ponovo sastanu 5. siječnja kako bi razgovarali o tome kako će se živjeti u Njemačkoj nakon 10. siječnja.