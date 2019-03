Bičevanje žena i muškaraca na glavnom trgu prate kao utakmicu

Žene i muškarce na glavnom gradskom trgu bičuju muškarci u haljama s kapuljačama koje im prekrivaju cijelo lice, a stotine uzbuđenih gledatelja s mobitelima sve to fotografira!

Jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija, Indonezija, koju godišnje posjeti desetak milijuna turista, zemlja s 252 milijuna muslimana, najveća je islamska država svijeta. Međutim, svaki turist koji putuje u tu zemlju, mora znati da u nekim dijelovima zemlje vlada strogi šerijatski islamski zakon prema kojem svako “neprimjereno” ponašanje može biti kobno, od stroge zatvorske kazne do bičevanja.

Seks, kocka i alkohol

Naime, Banda Aceh je jedina pokrajina u Indoneziji koja još provodi kazne prema šerijatskom zakonu koji je donesen 2014.godine: za razne prekršaje, kao što su kockanje, pijenje alkohola ili homoseksualnost. U toj konzervativnoj pokrajini, iako homoseksualnost zapravo nije zabranjena, šerijatski zakon dozvoljava državi da odnos između istospolnih partnera kazni s i do 100 udaraca bičem.

Video - Tsunami u Indoneziji

[video: 28481 / Tsunami u Indoneziji]

Kazne bičevanjem su u Indoneziji uobičajene za kockanje i alkoholizam, a nije rijetko ni za žene koje nose usku odjeću ili muškarce koji se ne pojave na molitvi petkom (džumi). Unatoč tome što je organizacija za zaštitu ljudskih prava, Human Rights Watch označila javno bičevanje kao torturu, te apelirala na intervenciju predsjednika Indonezije Jokoa Widodoa, da zabrani ovakvo kažnjavanje, predsjednik ne mari jer se boji reakcije radikalnih islamista kojih je svaki dan sve više u toj zemlji te se opravdava kako svaka pokrajina ili provincija ima pravo donijeti svoje zakone, koji nisu u nadležnosti predsjednika države te ih on ne može zabraniti.

Ovih dana okrutnost u toj indonezijskoj provinciji Aceh postala je gotovo svakodnevna. Ljudi se okupljaju na trgu i navijaju kao da je u tijeku nogometna utakmica a ne mučenje ljudi. Naime, bičevano je nekoliko nevjenčanih parova nakon što su uhvaćeni kako u javnosti iskazuju nježnosti, što je prema šerijatskim zakonima te konzervativne regije zločin baš kao što je to u Saudijskoj Arabiji i kao što je to bilo u Afganistanu za vrijeme vladanja talibana.

Pet parova je pred džamijom u glavnom gradu pokrajine Banda Aceh primilo od 4 do 22 udarca bičem, i to nakon što su odslužili nekoliko mjeseci zatvora. Vjerska je policija uhvatila te ljubavne parove kako se grle i drže za ruke, a neki od njih su uhvaćeni i u spolnim odnosima.

Kazne i za turiste

Isto tako, krajem prošle godine bičevana su i dvojica muškaraca koji su uhvaćeni u seksu s maloljetnim djevojkama. Svaki od njih dobio je po 100 udaraca bičem te su osuđeni na nekoliko godina zatvora. Osim njih u to vrijeme bičevana je i žena, koja je bila samo jedna od njih 13, u dobi od 21 do 30 godina, koje su javno bičevane ispred džamije a sve to zbog toga što je stajala preblizu svom dečku čime je prekršila šerijatski zakon i morala je biti kažnjena. Prizor je bio zastrašujući. Klečala je na podu s licem na tlu dok je čekala svoju kaznu. Kažnjena je udarcima biča po leđima, njih 23, dok je okupljeno mnoštvo gledalo i ‘navijalo’.

Od siline i velikog broja udaraca bičem, muškarci i žene prije odvođenja na služenje zatvorske kazne morali su u bolnicama tražiti pomoć jer su od jakih bolova izgubili svijest.

Iako je Indonezija turistička zemlja u koju dolaze turisti različitih vjera i nacija, šerijatski zakon u pokrajini Banda Aceh odnosi se i na nemuslimane koji ipak mogu izabrati hoće li biti kažnjeni prema šerijatskom zakonu bičevanjem ili sekularnom nacionalnom novčanom ili zatvorskom kaznom.