'Bezuvjetno držite razmak od najmanje jednog metra'

Austrijski ministar zdravlja Rudolf Anschober i ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer uputili su u četvrtak iz središta austrijske Vlade u Beču hitan apel austrijskim građanima, kako bi se ispravno ponašali u borbi protiv širenja koronavirusa.

– Sigurnosna odredba o držanju razmaka od najmanje jednog metra nije bilo koja, nego hitna preporuka zdravstvenih stručnjaka i ekspertnih timova, kako bi imali mogućnost obuzdati virus, da stariji ljudi ne bi morali umrijeti – poručio je ministar Nehammer.

– Razmak od metra može biti spašavajući – rekao je ministar zdravlja Anschober istaknuvši:

– To je najvažniji od temeljnih principa u obuzdavanju širenja virusa.

Nehammer je napomenuo kako je dozvoljeno izaći u šetnju na svježi zrak, ali da svaki pojedinac mora biti svjestan odgovornosti i paziti da nikoga ne dovede u opasnost i zarazi.

– Svi vi koji izlazite vani i uživate sunčeve zrake ili sportske aktivnosti: Svi vi ste suodgovorni, da se virus ne proširi“, poručio je. Upozorio je da oni koji sreću druge ljude, a neće se držati propisanog razmaka od najmanje jednog metra, imati će posla s policijom.

Ministar zdravlja Anschober izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim „fantastičnim“ ponašanjem austrijskih građana. Dodao je kako je njihovo uzorno pridržavanje Vladinih ograničenja kretanja i okupljanja u javnom prostoru „jedini put da se izbjegnu, talijanski, lombardijski razmjeri“.

– Duboko sam uvjeren u to, da ćemo uspjeti. Siguran sam da sve to možemo dobro savladati“, rekao je Anschober. Upozorio na važnost zajedništva, ustvrdivši kako nije dovoljno da se samo 90 ili 95 posto stanovništva pridržava ograničenja, jer ako to ne učini i preostalih 5 posto, „neće se uspjeti obuzdati širenje virusa“.

Ministar unutarnjih poslova izrazio je veliku zahvalnost Austrijancima što ne koriste sredstva javnog prijevoza, te je putnički promet, kako je napomenuo, već pao za 90 posto.

U Austriji je u četvrtak poslijepodne bilo već 2053 zaražene osobe. U Tirolu je 750.000 ljudi u karanteni. Stoga nije ni čudo da su predstavnici vlasti uputili hitan apel Austrijancima da ostanu kod kuće što više mogu. I onaj trenutačno najvažniji, da ako izađu, drže razmak od najmanje jednog metra.

