Bez posla, bez briga: Mladi par troši tisuće eura dok država plaća sve

Angelique (20) i njezin suprug Mike (25) iz Pirmasensa u Njemačkoj žive od državnog građanskog doplatka, unatoč tome što su mladi, zdravi i roditelji jednog djeteta. Njihova priča otkriva kako se neki primatelji socijalne pomoći oslanjaju na sustavne propuste kako bi osigurali pristojan mjesečni prihod.

Dvoje nezaposlenih i njihov sin primaju više od 3.300 eura mjesečno, što im omogućava bezbrižan život. Par ne obraća pažnju na cijene ili akcijske ponude, a njihova potrošnja brzo “prolazi” kroz novčanik. Tijekom šetnje gradom, Angelique je bez oklijevanja ušla u obližnju prodavaonicu brze hrane. Porcija pomfrita i piće nisu joj predstavljali problem. „Novac nije važan“, kaže 20-godišnjakinja, „jer ako ga imaš, potrošiš ga.” Unatoč visokim primanjima, 25. dana u mjesecu novca obično nestaje. „Tada će nam u novčaniku ostati oko 10, 15, 20 eura”, priznaje Mike, ali rješenje je jednostavno – novac zatraže od Mikeove majke, prenosi Fenix.magazin.

Par priznaje da ne zna upravljati financijama. „Ponekad imam 200 eura u novčaniku, a ponekad ih potrošim isti dan. Nešto slično. I onda pomislim, gdje je novac otišao?” prisjeća se Mike. „Ponekad ne mogu ni zamisliti da toliko novca trošimo.” Iako iskorištavaju slabosti sustava, Angelique ne smatra da je problem u njihovim sposobnostima upravljanja novcem. „Samo izađemo van, a onda ogladniš, (…) i onda kupiš skupe stvari, poput Coca-Cole, dva eura ili nešto slično, iako je možeš dobiti u Kauflandu za jedan euro ili nešto slično.” Mike dodaje: „I djeca su također skupa.” Analitičari upozoravaju da ovakvi slučajevi, iako rijetki, ilustriraju izazove u sustavu socijalne pomoći i važnost financijskog obrazovanja. Par, međutim, i dalje živi u vlastitom ritmu, nesvjestan da je njihova potrošačka navika znak nemogućnosti efikasnog rukovanja novcem.