Berošu određen istražni zatvor zbog utjecaja na svjedoke, Pozderu odbijena jamčevina od 100.000 eura

Viliju Berošu i Saši Pozderu sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda je, po zahtjevu USKOK-a, odredio jednomjesečni istražni zatvor. Bivšem ministru zdravstva, istražni zatvor je određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, a u odnosu na njega treba ih biti ispitano sedam. Njegova obrana predlagala je, kako je kazala njegova odvjetnica Laura Valković, da se Berošu odredi istražni zatvor u domu, no taj zahtjev sudac istrage nije prihvatio.

Što se tiče Pozdera, njemu je istražni zatvor određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od bijega, jer kako je pojasnio njegov odvjetnik Fran Olujić, za USKOK je problematično što Pozderova obitelj ne živi u Hrvatskoj. U odnosu na Pozdera, USKOK je predložio ispitivanje 21 svjedoka, a Olujić je kazao da su kao zamjenu za istražni zatvor nudili jamčevinu od 100.000 eura, no taj prijedlog obrane sud za sada nije prihvatio. Što se tiče Krešimira Rotima, USKOK za njega nije ni predlagao istražni zatvor, jer je on iznio obranu i pojasnio sve ono za što ga USKOK tereti, pa su očito smatrali da za tim nema potrebe. Vezano za to, Krešimir Ostrogonac, zamjenik ravnatelja USKOK-a, pojasnio je zašto za njega USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Drugookrivljeni je iznio svoju obranu u kojoj je iznio određene okolnosti, odgovarao je na pitanja i procjena je USKOK-a da ne postoji opasnost od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela. Određene su mu mjere opreza kojima je zamijenjena potreba za određivanjem istražnog zatvora - kazao je Ostrogonac, ne želeći precizirati o kakvim se točno mjerama opreza radi. Govoreći o istrazi koju je USKOK pokrenuo protiv Beroša, Rotima i Pozdera te još dvije tvrtke, Ostrogonac je kazao da je tu istragu pokrenuo USKOK kao ovlašteno tužiteljstvo. Naveo je da se Beroš tereti za zlouporabu položaja i ovlasti te za trgovanje utjecajem u sastavu zločinačkog udruženja.

Što se tiče Rotima i Pozdera, oni se terete se za primanja i davanja mita te nezakonito pogodovanje također u sastavu zločinačkog udruženja. Odgovarajući na pitanja oko prijepora odnosno sukoba između EPPO-a i USKOK-a oko nadležnosti, Ostrogonac je kazao da nema svađe između dva tužiteljstva te da je USKOK u petak obaviješten da EPPO ima svoj predmet, koji je činjenično povezan s predmetom USKOK-a.

- Situacija je tu jednostavna, GDO odlučuje o nadležnosti. Mislim da još nije odlučio - rekao je Ostrogonac. U 13 sati počelo je istražno ročište po zahtjevu EPPO-a, koji traže da se istražni zatvor odredi Hrvoju, Nikoli i Novici Petraču, koji trenutačno nisu dostupni te Goranu Roiću i Tomi Paviću. Olujić u tom predmetu zastupa Novicu Petrača te je kazao da je EPPO za njega tražio određivanje istražnog zatvor zbog mogućeg utjecajna na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela i opasnosti od bijega.