FOTO Osumnjičenici stigli na istražno ročište, Beroš poručio da se ne osjeća krivim

U petak su bili uhićeni bivši ministar Vili Beroš, poduzetnik Saša Pozder i neurokirurg Krešimir Rotim

Beroš isti dan smijenjen s mjesta ministra zdravstva

Istraga se provodi zbog nabave preplaćenih medicinskih uređaja

USKOK i EPPO provode odvojene istrage

USKOK: Istražuju se tri osobe i jedna tvrtka, Petrač nije uključen

EPPO: Istražuje se osam osoba, uključujući Beroša, te dvije tvrtke, a Petrač je na čelu zločinačke skupine



Tijek događaja:

10:24 - Inače, prema neslužbenim informacijama EPPO je do Beroša, Petrača i ostalih došao dok je istraživao Tomislava Tolušića, još jednog bivšeg ministra Andreja Plenkovića koji je završio u pravnim problemima. S Berošem ih je sada ukupno devet, a Tolušića su istraživali zbog subvencijske prevare povezane s njegovom vinarijom. Na kraju su ga i optužili, no optužnicu im je nedavno zagrebački Županijski sud vratio na popravni.

Tijekom te istrage bavili su se i vinarijom Hrvoja Petrača, a taj krak istrage doveo ih je i do priče oko nabavke medicinske opreme. Istražujući to EPPO je izuzeo neke mobitele, a jedan od tih mobitela bio je i mobitel jednog od sinova Hrvoja Petrača. Pregledom mobitela nađena je Whatsapp grupa čiji su članovi bili Petrač, njegovi sinovi i Pozder. Po neslužbenim informacijama, u tim razgovorima se spominjala nabavka medicinske opreme, neki doktori, ali i Beroš. Prateći taj trag EPPO je došao do osumnjičenika protv kojih je u petak otvorio istragu. No Beroš, Rotim i Pozder su uhićeni po nalogu USKOK-a, dok su četvorica Petrača za sada nedostupna.

10:10 - Ministra Beroša su novinari na ulasku u sud pitali osjeća li se krivim za ono za što se tereti. a on je odgovorio: 'Ne'. Upitan da komentira optužbe kazao je ih smatra neutemeljenim te je na dodatno pitanje hoće li dokazati neutemeljenost tih optužbi Beroš je odgovorio: 'Nadam se da da'.

10:00 - Oglasio se USKOK te objavio za što se detaljno sumnjiči Beroša i ostale. VIŠE OVDJE

9:50 - U 10 sati kreće ročište po zahtjevu USKOK-a na kojem bi se trebalo odrediti idu li osumnjičenici u istražni zatvor ili ne. Inače, N1 doznaje na koji način je EPPO povezao kontroverznog poduzetnika Hrvoja Petrača sa skupinom koja je nabavljala medicinske uređaje koji su bili preplaćeni, zbog čega je na koncu bio i uhićen bivši ministar Vili Beroš. Naime, navodi se kako EPPO smatra da iza tvrtke Medical Innovation Solutions, jučer uhićenog direktora Saše Pozdera, zapravo stoji sam Petrač. On je u istrazi EPPO-a obuhvaćen sa svojom tvrtkom Gala Plus koje je u vlasništvu njegovih sinova, koje se također sumnjiči za umiješanost i pranje novca preko prodaje uređaja.

8:00 - Vili Beroš, koji je do petka u 7.10 bio ministar zdravlja, koji je samo večer prije ispregovarao prekid štrajka medicinskih radnika, noć je proveo u policijskom pritvoru. Uobičajena je to stepenica za sve one kojima će sljedeća destinacija vrlo vjerojatno biti istražni zatvor u Remetincu. Istražno ročište, nakon što su Beroš, Krešimir Rotim i Saša Pozder u petak navečer ispitani u USKOK-u, trebalo bi se održati tijekom subote na Županijskom sudu u Zagrebu, a Beroš se našao u dosta specifičnoj i nikada neviđenoj situaciji jer ga za identična kaznena djela sumnjiče i USKOK i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).

Ročište za određivanje istražnog zatvora po zahtjevu USKOK-a bit će u 10, a po zahtjevu EPPO-a u 13.

7:30 - DORH je jučer izvijestio da je zatražilo žurnu dostavu izvješća i cjelovitog spisa EPPO-a vezanog uz slučaj bivšeg ministra zdravstva, dok je EPPO zatražio od DORH-a da njihov spis ustupi europskom tužiteljstvu. DORH u priopćenju, u kojem Beroša spominje samo inicijalima, navodi kako je zaprimio dopis Uskoka od 15. studenog 2024., iz kojeg proizlazi da Uskok samostalno provodi izvide protiv Beroša i drugih zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz njihove nadležnosti.

EPPO je, pak, potvrdio za Hinu da je u petak doznao kako Uskok vodi istragu protiv bivšeg ministra zdravstva i drugih osumnjičenika te da je Ured europskog tužitelja u srpnju ove godine, na vlastitu inicijativu, započeo preliminarnu istragu. Upitan radi li se o dvije paralelne istrage, Turudić je odgovorio da je EPPO o svakoj radnji dužan obavijestiti nadležno nacionalno tijelo. ''Uskok niti DORH nisu dobili obavijest i nismo znali da su oni radili nekakvu istragu'', nadodao je. Turudić je naglasio kako EPPO nije postupao u skladu s uredbom o suradnji te da uhićeni idu pred suca istrage, nakon čega se odlučuje o istražnom zatvoru. ''Vrlo brzo će doći do moje odluke o tome tko je nadležan, Uskok ili EPPO'', naglasio je Turudić.