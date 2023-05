Beroš zadovoljan odlukama Upravnog vijeća sisačke bolnice kojim je ravnatelj dobio opomenu

Osim upozorenja ravnatelju Upravno vijeće bolnice je izdalo naputak koji je puno važniji od samog upozorenja. Taj naputak i poziv na konkretne radnje je važan jer je to način na koji ispravljamo uočene disfunkcionalnosti. Dakle, ravnatelj je dobio i naputak da provede konkretne radnje koje se odnose na analizu rada u OHBP-u u pet točaka, od analize stanja, izrade smjernica za prekomjerno opterećenje odjela i monitoring odjela. Uočili smo, dakle, problem, koji je uočen na način koji nisam zadovoljan da je nastao, ali zdravstvena inspekcija je obavila svoj dio rada prema upravnom vijeću i drugim institucijama. Na osnovi nalaza zdravstvene inspekcije i našeg naputka ja sam zadovoljan postupanjem upravnog vijeća – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš u Sisku komentirajući odluku Upravnog vijeća da izda upozorenje ravnatelju sisačke Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ dr. Tomislavu Dujmenoviću zbog slučaja od 14. travnja kada su dvije starije pacijentice stavljene na odjelu za hitni bolnički prijem u isti ležaj.

Naime, uz pisano upozorenje ravnatelju bolnice Upravno vijeće bolnice naložilo mu je, na sjednici održanoj 19. svibnja, da u roku od 15 dana provede konkretne radnje vezano uz koordinaciju s drugim zdravstvenim ustanovama, formira poseban tim koji će se baviti prijemom i otpustom pacijenata, na OHBP provede tromjesečni monitoring protoka, vrste te dinamike prijema i obrade bolesnika, izradi poseban protokol o postupanju u slučaju preopterećenja OHBP, pokrene poseban program za analizu kvalitete skrbi za kompleksne pacijente te provođenje mjera za unaprjeđenje sigurnosti i kvalitete skrbi, pristupi provođenju edukacije zdravstvenih djelatnika koji sudjeluju u odlučivanju te upravljanju u skrbi za kompleksne bolesnike.

O svemu poduzetom ravnatelj je obvezan dostaviti izvješće Upravnom vijeću. Ravnatelju je izrečeno upozorenje u dijelu obveza i odgovornosti koje ima u nadležnosti vezano uz organizaciju rada. Prethodno je od strane inspekcije Ministarstva zdravstva podignut optužni prijedlog Prekršajnom sudu u Sisku protiv odgovorne osobe Opće bolnice Sisak, ravnatelja dr. Tomislava Dujmenovića, i same bolnice zbog kršenja Zakona o zaštiti prava pacijenata, a ravnatelj je razriješio dužnosti voditelja Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP), te predložio da se izreče mjera medicinskoj sestri koja je na trijaži navedenog dana, unatoč dostupnosti kapaciteta, smjestila obje pacijentice na isti ležaj.

Podsjetimo, protokol za postupanje djelatnika u slučaju prekomjernog opterećenja odjela, što je tada bio slučaj na odjelu, je izrađen tek nakon samog događaja, te navedeni djelatnici bolnice nisu mogli postupati po njemu. „Ne želim govoriti o kazni ravnatelju nego o drugim elementima samog dopisa koji su važniji. Meni je kao ministru zadatak da ispravim ono što je nađeno kao pogreška i da spriječim da se to događa u budućnosti. Kažnjavanjem i penalizacijom se može postići nešto, ali je daleko važnije otkriti elemente koje su doveli do situacije i to spriječiti za budućnost. Ravnatelj je dobio jasne naputke i nalog da o tome izvijesti upravno vijeće i mislim da će primjenom tih naloga otkloniti se mogućnost za ponavljanjem takvog zbivanja u budućnosti“, rekao je u petak u Sisku ministar Beroš.

Ministar je ranije rekao da bi on, na mjestu ravnatelja, podnio ostavku jer je "u ranijim izjavama iznio informacije koje nisu bile istinite", misleći na izjavu da je s pacijenticama sve bilo dobro, a jedna od njih preminula je dva dana nakon nastanka fotografije.

Novinari su ga na to podsjetili.

„Jesam, rekao sam to te i dalje mislim da je to velika pogreška da kažete kao ravnatelj zdravstvene ustanove da je netko živ, a u stvari više nije živ i to je pogreška. Ona nije imala daljnje implikacije na funkcioniranje bolnice kao institucije, imala je implikacije na javno mnijenje. I dalje mislim da je to velika pogreška i kao ministar mislim da ravnatelji to ne bi smjeli tako raditi. No, na svakome od njih je da procijene sa svog aspekta da li je to dovoljan razlog da podnesu ostavke ili ne“, rekao je ministar Vili Beroš.

