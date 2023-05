Šef Patologije u Vinogradskoj: 'I nama se dogodi da nemamo gdje s tijelima. Gdje s njima, u ured?'

O slučaju snimke sa KB-a Sveti Duh gdje su se tijela mrtvih pacijenata stavljala na pod mrtvačnice u Zavodu za patologiju, oglasio se i predstojik Zavoda za patologiju KBC-a Sestre Milosrdnice dr.sc. Božo Krušlin. On je za Jutarnji list naveo kako se takve situacije mogu dogoditi, stoga bi ''hajka'' na bolnicu trebala prestati.

- Gledajte, da vam prenesem naša iskustva. Ovu hajku protiv Sv. Duha treba zaustaviti iz vrlo jednostavnog razloga. Jer imamo frižidere u koje stane osam pokojnika, a jedno nam je mjesto zauzeto jer je pokojnica unutra nekoliko mjeseci, čeka da ju kao socijalni slučaj preuzme Grad Zagreb. Preko produženog vikenda u vrijeme covida znali smo imati i 20 pokojnika i nije isključeno da nemamo kud s njima. U slučaju da nema dovoljno mjesta, bit će na podu. Sada to izbjegavamo jer smo uspjeli nabaviti kolica pa ih stavljamo na njih. Na sudskoj medicini, osobito sada, kad su u kontejnerima, može se dogoditi da pokojnici budu u nekom trenutku, vrlo kratko na podu, dok se ne stvori mjesto za njih. Dakle, takve se situacije mogu dogoditi. Ako nemate mjesta - ispričao je Krušlin.

- Nitko pokojnike ne drži mjesec dana na podu, niti tjedan dana, nego možda sat, dva u nuždi. Ako nemate mjesta, a mi smo za vrijeme korone imali po 25 pokojnika, a osam hladnjaka.. Imate tri stola za obdukciju na koje ih možete staviti, određen broj kolica i to je to. Gdje da ih stavimo? Kod mene u sobu? Dakle, u iznimnim se situacijama to može dogoditi, ali čim se stvori prostor, to se rješava. Kapacitet nam je ograničen. I kod nas se dogodilo što i na Svetom Duhu. Zato zovemo pogrebnike da što prije dođu po njih, a bilo je to vrijeme kad je i na Mirogoju, Miroševcu bilo sve puno, nisu ni oni imali kamo s njima - zaključio je.

