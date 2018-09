'Bernardiću je samo važno da se dočepa funkcija za sebe i svoje'

Bivša SDP-ova potpredsjednica Vlade, potpredsjednica Sabora, ministrica i dugogodišnja zastupnica izišla je iz SDP-a nakon 28 godina.

Zašto ste napustili SDP?

Na zadnjem zajedničkom sastanku Kluba i Predsjedništva stranke postala sam konačno svjesna da nijedna od dvije strane ne želi napraviti ništa konkretno da napokon izađemo iz ove krize u kojoj smo zadnjih godinu dana. Zadnji rok je sada. Iduće godine ulazimo u godinu u kojoj se održavaju euroizbori, pa idu predsjednički, treba se početi pripremati i za parlamentarne i zbog toga stranku sada treba staviti na noge.

Što bi po vama bilo rješenje?

Na sastanku sam Davoru Bernardiću rekla da je još u sedmom mjesecu, kada se na Glavnom odboru poteglo pitanje njegove smjene, trebalo imati hrabrosti i raspisati izbore u rujnu. Ponovno se i sam kandidirati i tako ili potvrditi svoj legitimitet ili dopustiti stranci da izabere nekog drugog.

Dobro, ali to se nije dogodilo. Što je sada, ako ga ima, rješenje?

Uvijek postoji rješenje. Za početak je trebalo postaviti novog šefa Kluba zastupnika, stabilizirati Klub, a ne da u srijedu idemo potpuno nepripremljeni u Sabor na aktualno prijepodne. Tako mogli barem jednu polugu u stranci stabilizirati, ali nismo ni to učinili.

Koga vidite najvećim krivcem za stanje?

Najveću odgovornost snosi predsjednik i članovi Predsjedništva. Oni se bore za sebe, čuvaju svoje stečene pozicije jer nisu sigurni kako će proći na novoj stranačkoj konvenciji. Krivi su svi ljudi koji sjede s Bernardićem u vodstvu i kao fol s njim nešto razgovaraju, nagovaraju ga da podnese ostavku. Cijelo vodstvo trebalo bi dati ostavke i izazvati nove izbore. Oni to mogu, mehanizmi postoje, samo nitko ne želi povući potez i pokazati odgovornost prema stranci.

Vjerujete li nakon svega da će se promjene uopće dogoditi?

Do prije mjesec dana doista sam mislila da će se to dogoditi, da će Bernardić otići i da ćemo ići na nove izbore u stranci. Puno je stranačkih organizacija potpisalo za njegov odlazak. Ali nije se dogodilo. Ali kažem, nije više problem samo Bernardić, krivi su svi oko njega.

Je li i raskol opcija?

Sve je bolje od ove agonije sada, čak i raskol. Ali mene zaista zanima tko bi to u stranci imao toliko petlje da izbaci iz SDP-a 23 zastupnika. To je gotovo dvije trećine saborskog kluba. Oni su bili najbolja poluga da se izvrši pritisak na vodstvo, ali očito je da i dio zastupnika taktizira. Možda neki od njih dogovaraju neke nove pozicije.

Mislite da su zastupnici doista mogli ucijeniti Predsjedništvo?

Nije to ucjena, to je korištenje mehanizama koji mogu pomoći da dođe do novih izbora u stranci. Teško da bi netko izbacio sve te ljude kada bi svi bili složni. Ali shvatila sam da je dobar dio zastupnika talac onih koji pregovaraju, ali samo za sebe.

Vidite li uopće među postojećim SDP-ovcima neko novo ime, novog lidera stranke?

Od postojećih imena u vrhu stranke i Saboru ne vidim nikoga. Da je postojao netko takav, s takvom snagom i energijom, već bi se iskristalizirao. Ljudi poput Zorana Milanovića koji su imali tu energiju iskristaliziraju se u roku od sekunde. Ali to ne znači da ne trebamo na nove izbore u stranci. Možda postoji neka nova energija na terenu, imamo dosta dobrih ljudi. Samo se netko treba pojaviti, netko s dovoljno petlje, energije i vizije tko će kazati evo me, spreman sam izvući SDP iz krize.

Jeste li se vi spremni ikad više vratiti u SDP, želite li to?

Sve je moguće, nikad ne reci nikad. Ali u ovom trenutku ne razmišljam o tome. Bit ću nezavisna zastupnica.

Koja će podržavati, kako ste rekli, sve zakone za koje smatra da su dobri. Ali hoćete li biti prevaga ovoj Vladi, njezin 76. glas bude li potrebe?

Za time uopće nema potrebe. Oni imaju 78 ruku.

Ali što ako se situacija promijeni?

Ne mogu odgovarati na hipotetska pitanja.

Slažete li se da u ovom trenutku Vlada radi što hoće, a da oporbe gotovo pa nema?

Veliki je problem što nemamo oporbu, što nema korektivnog faktora pa se u samom HDZ-u stvara oporba. Imamo i jedan dio oporbe izrazito destruktivan, to su anarhisti. Oni bi sve rušili i uništavali, ništa gradili. SDP je upravo tu potreban jer je uvijek bio konstruktivna oporba. Znali smo kritizirati, ali i predlagati i znali smo što su nacionalni interesi zbog kojih bismo uvijek našli i zajednički jezik s drugom stranom. Ovo halabučenje sad, doskočice, uvrede... od toga ljudi bježe i zlo im je.

Vaš stav o velikoj koaliciji?

Ona je moguća i ne treba od nje praviti bauk. Ali velika koalicija moguća je jedino ako postoje dvije jake stranke. Tek kad ste izjednačeni, kao što su na prošlim izborima bili SDP i HDZ, onda se može postići takav dogovor, odrediti nekoliko ključnih reformi koje će se provesti i nakon toga opet ići samostalno na izbore. U trenutačnoj situaciji u kojoj se SDP nalazi velika koalicija bila bi pogubna, vrlo loša za SDP. S 18 posto potpore koliko nam daju ankete nemamo što puno očekivati.

Vjerujete li Bernardiću kada kaže da ni mrtav ne bi s HDZ-om?

On to sigurno radi s figom u džepu. Njemu je samo važno da se dočepa funkcija za sebe i svoje.

Kakav je vaš stav o Andreju Plenkoviću, slažete li se s komentarima da je on novi lider ljevice?

Plenković je puno vremena proveo u EU i, kako god mi to karakterizirali, mislim da je puno toga što on govori vrlo korektno. A njega se percipira kao lidera ljevice samo zato što ljevica nema lidera.

