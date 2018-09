Poruka pučistima: Rušitelji, neće vam uspjeti ova jalova pobuna!

U ekskluzivnom razgovoru za Večernji list predsjednik SDP-a Davor Bernardić govori o razlozima zbog kojih ne želi odstupiti s mjesta predsjednika stranke, optužujući “pobunjenike” da su rušitelji i elitisti, te energično odbija bilo kakvu mogućnost sklapanja velike koalicije s HDZ-om dok je on na čelu stranke.

Što je bilo jučer na zajedničkoj sjednici Kluba zastupnika i Predsjedništva SDP-a?

Ponudio sam kompromis, da možemo razmotriti i drugo rješenje osim onog koje je donijelo Predsjedništvo SDP-a na prijedlog Rajka Ostojića i Franka Vidovića, a to je da ja preuzmem Klub zastupnika. Prvo su iz Kluba zastupnika tražili da budem predsjednik Kluba, sad više to ne žele. U redu. Pitao sam ih koga žele, nisu rekli. Odluka Predsjedništva mora se provesti ili promijeniti. Nakon tog sastanka, a u cilju stabilizacije stranke, Predsjedništvo SDP-a donijelo je odluku da dužnost predsjednika Kluba zastupnika SDP-a nastavlja obavljati Arsen Bauk do nastavka zajedničkih razgovora. Pozivam i dalje sve u stranci da rade u interesu građana Hrvatske i SDP-a, a ne u svoju osobnu korist.

Pogledajte video - Nikola Grmoja i Andrej Plenković u Saboru

[video: 26825 / Nikola Grmoja i Andrej Plenković u Saboru]

I dalje želite preuzeti mjesto šefa Kluba SDP-a? Kako ćete to izvesti kad su već dvije trećine SDP-ovih zastupnika u Saboru protiv vas? Što ćete učiniti ako odbiju glasati za vas? Hoće li biti sankcija?

Imamo Statut, jasna pravila i procedure koje iz njega proizlaze, odluke tijela stranke koje ih poštuju i prate. Moja je dužnost kao predsjednika stranke štititi ih, a ne popuštati onima koji opstruiraju rad i Kluba i same stranke. Velika većina od 30.000 članova dala je legitimitet Predsjedništvu tako da nekolicina ne može nametati neka nova pravila, koja bi odgovarala samo njima i njihovim suradnicima u HDZ-u. Predsjedništvo je predložilo da preuzmem vođenje Kluba zastupnika, na Predsjedništvu je da to i realizira. Unatoč svemu, i dalje stoji moj poziv istinskim SDP-ovcima da poštuju sve ono na čemu se stranka temelji, da nastavimo s predanim radom za boljitak građana.

U zadnje vrijeme sve se češće u medijima pušta informacija da bi i dio vodstva koji vas je dosad podržavao mogao zatražiti vašu smjenu te kako će vaše mjesto zauzeti eurozastupnica Biljana Borzan?

Ako je netko iz vodstva za moj odlazak, neka javno istupi. Do tada je svaka iz anonimnih izvora plasirana informacija u stvari lažna, dezinformacija. Demokratske stranke ne funkcioniraju po principu da netko, pojedinac, ma tko on bio, samostalno odredi tko će biti predsjednik. Također, SDP nije HDZ da se izlazi na glasovanje s jednim imenom na listiću – prošli put bilo je osam kandidata, za mene je glasovalo najviše članova, to je demokracija. Sve osim izbora pokušaj je uništenja SDP-a.

Pogledajte video - Miro Bulj i Gordan Jandroković u Saboru

[video: 26826 / Miro Bulj i Gordan Jandroković u Saboru]

Da li i dalje uživate potporu Zlatka Komadine i Rajka Ostojića s obzirom na to da informacije koje cure u medije govore kako vas upravo njih dvojica žele smijeniti jer ste im postali “teret”?

A otkuda te informacije cure? Imaju li ti veliki informatori hrabrosti svojim imenom stati iza onoga što kažu, kao što su Zlatko Komadina i Rajko Ostojić stali iza mene i svojim me savjetima i iskustvom cijelo vrijeme podupirali u vođenju stranke? I Komadina i Ostojić moji su drugovi. I, za razliku od mnogih, nisu od onih koji zabijaju nož u leđa.

Na zadnjem skupu u Kamanju 81 član SDP-a, među njima i predsjednik Kluba SDP-a u Saboru Arsen Bauk i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, ponovno su zatražili vaš “trenutačni” odlazak s dužnosti predsjednika SDP-a?

Njihov ručak na račun općine i izjave za medije pred mobilnim toaletima nisu me uvjerili u odlazak. Nismo na tržnici da ćemo se pogađati oko procedure. Pa pogledajte način na koji to rade. Zamislite kakvu poruku tim činom i načinom šaljemo javnosti. Zamislite situaciju da nakon mog odlaska dolazi netko tko se nekome ne sviđa i on ponovno počne vikati glasno da želi smjenu tog predsjednika a da ne poštuje Statut i tijela stranke. To se zove anarhija i ja to ne mogu i ne želim dopustiti. Članovi stranke koji su me izabrali na unutarstranačkim izborima žele da čuvam stranku. Ako to dopustimo, uništili smo stranku. Što će nam onda Statut i u njemu jasna pravila po kojima funkcioniramo? Što će nam izbori unutar stranke po sistemu jedan čovjek – jedan glas? Što će nam demokracija? Oni stoga ne ruše samo mene već i stranku i oni bi očito vodili stranku nedemokratskim dekretima i naredbama. Onda više ništa nema smisla. Ja sam legalist. Stoga poručujem pučistima: imate jasnu proceduru za moj opoziv. Oni koji nisu sposobni ispuniti uvjete za moju legalnu i na Statutu stranke utemeljenu smjenu moraju preuzeti odgovornost za pad rejtinga jer su na terenu nevidljivi, ne vode svoje organizacije, ne motiviraju članstvo ni birače, nisu sposobni artikulirati objektivan razlog zašto bih trebao otići, no zato su prvaci u negativnom djelovanju koje šteti stranci. Volio bih da su trud koji ulažu u tužakanje po novinama uložili u svoj rad u stranci i na svojim pozicijama. Nemam ništa protiv ničijih ambicija, ali zna se kako se one legalno ostvaruju.

Pogledajte video - Andrej Plenković i Gordan Maras u Saboru

[video: 26823 / ]

Prvi ste put žestoko opalili po svom prethodniku Zoranu Milanoviću. Jeste li sada potpuno sigurni da iza pobune protiv vas stoji upravo Zoran Milanović i, ako jeste, s kojim ciljevima?

Prvo i osnovno, nije istina da se prvi put kritički osvrćem na taj period djelovanja stranke, a njega nisam ni spomenuo. Jednostavno ljudi moraju na sebe preuzeti odgovornost i svoj dio krivnje. Kritika je dobronamjerna jer iz nje moramo izvući pouke kako bismo sutra bili jači. Ne smijemo bježati od činjenica i gurati glavu u pijesak. Ni pod koju cijenu ako želimo bolji SDP. Uostalom, to što sam ja rekao o tome već pričaju i ptice na grani koliko su puta to ponovili drugi u stranci i izvan nje u javnosti. Nisam otkrio toplu vodu niti rekao ništa novo. Obraćao sam se onima koji skrivaju motive zbog kojih su pokrenuli ovu jalovu pobunu s ciljem mog svrgavanja. I opet postavljam pitanje istim tim preletačima iz HDZ-a i neuspješnim ministrima: zašto su šutjeli kada se dva puta zaredom gubilo na parlamentarnim izborima i dok je padao rejting debelo ispod sadašnjeg? Svi bismo htjeli saznati zašto se i sami nisu kandidirali na prošlim izborima za predsjednika stranke. Vjerojatno jer se nisu od silnih ambicija mogli dogovoriti između sebe tko će u koju fotelju. Uostalom, nije prvi put da kritiziram prijašnje stanje u stranci. Svi mi možemo učiti na greškama, ali od vlastite odgovornosti ne smije se bježati pa se tako nitko nema pravo čuditi lošim rezultatima ako su tada sudjelovali u odlukama. Nemamo kolektivnu amneziju kao u HNS-u gdje se nakon šest mjeseci zaboravilo da je Vrdoljak bio predsjednik pa su izabrali Vrdoljaka za novog predsjednika. Naši članovi, a pogotovo naši birači, dobro pamte ulogu i postupke svih u stranci za vrijeme prošlog vodstva.

Koji dio SDP-a čine veći socijaldemokrati? Vi i vaši sljedbenici ili pak buntovnici s obzirom na to da se obje strane zaklinju na socijaldemokraciju?

SDP nije podijeljena stranka. Nekoliko pojedinaca koji pokušavaju druge uvjeriti u neistine kako bi sebi osigurali sinekuru nije relevantno da bismo govorili o stranama. Socijaldemokrati poštuju odluke stranačkih tijela i legitimno izabrane predstavnike na bilo kojoj funkciji, zar ne? Po našem Statutu svi članovi SDP-a jednako vrijede. Jedan dio ovih rušitelja, a zapravo elitista, pokušava stvoriti dojam kako su oni vredniji jer su, kako oni vole reći za sebe, “ugledni” i “viđeni” članovi stranke. A zapravo se radi o tome da čuvaju svoje pozicije jer ne žele da i druge članice i članovi stranke dobiju priliku biti na SDP-ovim listama i u SDP-ovim planovima. Siguran sam da se sad pokojni predsjednik Račan okreće u grobu kad vidi kako pojedinci pokušavaju devastirati stranku, gaziti Statut koji su sami izglasali i gaziti tijela stranke koja su birali članovi.

Vjerujete li da će doći do prijevremenih izbora, s obzirom da je vladajuća koalicija svaki dan sve tanja, i da li je SDP spreman za njih ?

SDP odgovornost za Hrvatsku može preuzeti već danas, bez ikakve sumnje. Bez obzira na unutarstranačke trzavice, imamo ljude, plan i program kojim bi se Hrvatska vratila na put europske socijaldemokracije. Prijevremeni izbori su najbolje što se Hrvatskoj sada može dogoditi. Ako građani ubrzo ne dobiju priliku riješiti se ove nesposobne Vlade, koja jedva nekako opstaje zbog trgovanja pozicijama, tko zna hoće li do kraja mandata ostati novca za mirovine, hoće li se samo za podobne naći mjesta u toplicama i bolnicama, kakve će biti posljedice propalog pokušaja reforme školstva… Što duže ostane ova Vlada, to će manje ljudi ostati u Hrvatskoj, to je jedino sigurno.

Dođe li do prijevremenih izbora i ne uspije li niti SDP niti HDZ formirati vladu, da li ste spremni na veliku koaliciju sa HDZ-om?

Da budem posve jasan, dok sam ja predsjednik SDP-a, neću dopustiti izdaju stranke interesnoj hobotnici koja nema ideologiju već samo želi zaštititi svoj privatni interes, interes krupnog kapitala i uvoznog lobija, na način da se neprirodnom koalicijom s HDZ-om zataškava izvlačenje novca iz Agrokora. Ne mogu ni zamisliti takav groteskni spoj. Oni koji mogu, nemaju u vidu ni dobrobit stranke, ni građana, već samo svoju korist koju bi ispregovarali s HDZ-om. Zato me i pokušavaju maknuti, ali to se nažalost moglo i očekivati od ljudi koji su već jednom mijenjali političku opciju. U konačnici, nisam spreman koalirati s onima koji sustavno pljačkaju i uništavaju Hrvatsku.

Kao i vi, Plenković ima problema sa pobunjenicima. Međutim, Plenković to rješava energično i bez kompromisa, isključenjem iz stranke ili smjenom. Zato se vi niste tako postavili prema vašim oponentima?

Socijaldemokracija u temelju i imenu naše stranke ne nalazi se forme radi, već po njenim principima i djelujemo, za razliku od HDZ-a i njihove „demokracije“. Hrvatska i tako nema nikakve koristi od energičnih kažnjavanja u HDZ-u, dok Vlada reformama pristupa anemično. Uostalom, nisam primijetio da su tzv. pobunjenici pred vrata SDP-a doveli nekoga tko ih podupire na terenu, što je i očekivano, jer su sve što sada imaju dobili zbog rada i zalaganja stranke, a ne svog osobno.

Da li je SDP pred bankrotom zbog prodaje luksuzne vile za koju Državno odvjetništvo tvrdi da SDP 1998. nije bio vlasnik spomenute vile te da je nije mogao prodati?

SDP nije pred bankrotom. Ovo je još jedna u nizu neistina kojima pojedinci žele oblatiti stranku. Opet se radi o anonimnom izvoru koji je navodno nešto načuo, stvarno su postali kreativni. U svakom slučaju, nije isto tvrditi i dokazati, pa ostavimo da na ovo pitanje odgovore nadležne institucije ako će za to biti potrebe.

Kako komentirate stanje u Uljaniku i 3.maju? Tko je tu kriv , vlada, IDS ili SDP?

Krivi su prvenstveno uprava i Vlada. Eto, Plenković je došetao u Pulu kao na školskoj ekskurziji, a zapravo je stigao u grad koji će biti posljednje počivalište hrvatske brodogradnje i u kojem su radnici već danima na ulici. Da građani dobiju kunu kad Plenković za nešto kaže da je ključno pa ne napravi ništa, bili bi bogati poput uprave Uljanika. Plenkovićev zaključak da je manje važno tko je kriv, apsolutno je najvjerniji prikaz Vladine štetne politike, gdje se ne traži ničija odgovornost, nego samo novac građana za spašavanje nečijeg privatnog interesa.

Kako komentirate izjavu Vučića na Kosovu i vjerujete li da će doći novo poglavlje u odnosima sa Slovenijom s obzirom da na njezino čelo dolazi lijeva vlada? Kako ćete surađivati sa novim premijerom Marjanom Šarcem?

Izjava je sramotna i osuđujem je, kao što ju je odmah trebala osuditi i predsjednica Grabar-Kitarović, umjesto da se iz situacije izvlači neozbiljnim pričama da je to ispod njene razine, a prije toga dogovara posjete političara koji jasno zastupa ideju Velike Srbije. Što se tiče Slovenije, ne želim nagađati o tome što će se dogoditi. Hrvatska sa Slovenijom još ima otvorenih pitanja, pa bismo prvo trebali čuti kako će se nova Vlada i premijer postaviti prema njima.