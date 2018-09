Pogledajte prepucavanje Plenkovića i Marasa te Bulja i Jandrokovića: 'Non stop čmariš!'

Burnih rasprava i povišenih tonova nije, po običaju, nedostajalo ni tijekom današnjeg aktualnog prijepodneva u Saboru. Među zanimljivim je trenucima i okršaj premijera Andreja Plenkovića i SDP-ova zastupnika Gordana Marasa, koji gotovo već imaju tradiciju međusobnog posprdnog prepucavanja u Saboru.

– Hrvatsku pretvarate u zemlju u kojoj sve manje ljudi želi živjeti. To je činjenica. Više od 100.000 ljudi napustilo Hrvatsku, ne vidim tu vašu krasnu politiku, nitko to ne osjeća, ali osjeća da se zemlja pretvara u mjesto gdje ne žele živjeti – rekao je Maras.

Pogledajte video "okršaja" Plenkovića i Marasa:

Pohvalio je Plenkovića zbog odgovora braniteljima da mu neće birati koalicijske partnere, ali ga je i kritizirao zbog podrške koju ima od zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića kojeg je optužio da novcem Zagrepčana financira zastupnike koji su mu došli u klub i održavaju Plenkovića na vlasti.

– Stup vaše koalicije zagrebački je gradonačelnik. Bez njega nema ni Andreja Plenkovića kao premijera – rekao je Maras.

– Za mene je to na granici političke korupcije, a Bandić vas podržava i vi ste za njega najbolji premijer kojeg Hrvatska može imati. Jeste li ponosni na svog druga i hoćete li i dalje ruku pod ruku s Bandićem koji se ponaša na granici političke korupcije? – pitao je Maras.

Plenković mu je odgovorio u šaljivom tonu.

– Meni se čini da ste se vi zabunili za forum u kojem ste trebali postaviti ovo pitanje. Ovo je pitanje za drugi dio Markova trga, Ćirilometodsku, Gradsku skupštinu. Tamo vam dolazi gradonačelnik – rekao je Plenković, zamolivši SDP-ova zastupnika Joška Klisovića da Marasu objasni u kojem se forumu što pita.

– Pustite vi druge stranke, vi vodite računa o svojoj. Što se vaš tiče druga stranka? Druga stranka ima svoj život, a ja ću s guštom nastojati identificirati u koji žanr ovih frakcija unutar SDP-a spada Gordan Maras. Ja pokušavam shvatiti, ali nije jasno na prvu. To je jedan labirint. Mi bismo mogli jednu igricu napraviti na kompjuteru da shvatimo tko je s kim – rekao je Plenković u šali.

– Evo vidiš, i Pernaru je zabavno, gledaj – dodao je.

Maras ga je pitao zašto mu je tako teško priznati da je ponosan na Bandića i da je on njegov drug. Plenković mu se obraćao imenom, pa mu je uzvratio istom mjerom.

- Ne spadate valjda, Andrej, u one ljude koji skreću pogled kad vide da je nešto krivo? Andrej, je li u redu to da netko troši javni novac da skuplja zastupnike? Cijenio bih vas kada biste rekli: "Ja to neću, to mi nije prihvatljivo." Recite to, ohrabrite se. Možda postanete predsjednik Komisije, možda vas prepoznaju! Ali ne možete tako. Ljudi odlaze zbog vas. Ako Andrej svijetli kao Milan Bandić, onda ljudi odlaze iz Hrvatske. Ako premijer kaže da je to neprihvatljivo, onda ljudi vide da ovdje ima šanse – rekao je Maras.

Došlo je i do prepucavanja Mostovog zastupnika Mire Bulja i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Bulj je pozvao povredu poslovnika jer se Plenković odgovarajući na pitanje koje je postavio zastupnik Nikola Grmoja obraćao njemu. Jandroković ga je prekinuo kad mu je isteklo vrijeme pa mu, kad je Bulj nastavio govoriti, dao drugu opomenu.

Pogledajte video prepucavanja Bulja i Jandrokovića:

- Više ne možete govoriti danas - rekao je Jandroković, nakon čega je opomenuo Plenkovića rekavši da nije imao pravo obraćati se Bulju dok odgovara drugom zastupniku, to jest Grmoji.

- Ma daj ne čmari, non stop čmariš bezveze - rekao je Bulj Jandrokoviću, koji mu je rekao da je toliko primitivan da više ne želi razgovarati s njim.

- Ponosan sam šta nisam ka' i vi - rekao mu je Bulj.

Pogledajte i video 'okršaja' Plenkovića i Bernardića u Saboru: