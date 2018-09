Zahtjev za raspravu o Pupovcu stigao u Sabor. Premijer: Neće ići

Zahtjev za tematsku raspravu o javnom djelovanju saborskog zastupnika Milorada Pupovca, koji su braniteljske udruge predvođene Udrugom Specijalne policije i Zborom gardijskih brigada jučer i formalno urudžbirale u Hrvatskom saboru, na uvid je dobio i Večernji list.

Osim na Odbor za ratne veterane, zahtjev su naslovili i na predsjednike svih 12 parlamentarnih stranaka, uključujući klub zastupnika nacionalnih manjina nadajući se očitovanju u što skorijem roku.

Klerici, tajkuni, branitelji

U svome zahtjevu, čije podnošenje smatraju svojim demokratskim pravom i u kojem se pozivaju na odredbe Ustava i Deklaracije o Domovinskom ratu, iznijeli su niz argumenata kojima traže “izjašnjavanje Milorada Pupovca o odlasku u Bačku Palanku, čime su sramoćeni i blaćeni temelji Republike Hrvatske”.

Podsjećajući da su vojne i redarstvene operacije, pa tako i Oluja, bile “preduvjet za slobodu, suživot i demokratske procese”, ističu kako svaki građanin ima pravo na “svoje dostojanstvo, ali istodobno i obvezu poštovanja Ustava Republike Hrvatske”.

– Hrvatski branitelji okupljeni kroz svoje udruge, te podržani većinom hrvatskih građana zahtijevaju univerzalno načelo poštovanja Ustava RH i vrijednosti Domovinskoga rata. Stoga tražimo da to čine i saborski zastupnici, a među njima i saborski zastupnik Milorad Pupovac, koji je ta načela prekršio i krši i dalje, što je vidljivo u njegovim istupima koje prenose mediji – navode udruge u zahtjevu, posebno ističući i njima neprihvatljiv istup zastupnika Pupovca koji je svojom izjavom koja “vrvi neistinama prevršio svaku mjeru ukusa”.

Riječ je o izjavi kojom čelnik SDSS-a na tribini GONG-a tvrdi da “politička klasa postaje sve manje moćna klasa i postupno gubi moć kao i što politika kao djelatnost gubi u Hrvatskoj relevantnost, dok su se istodobno koncentrirale neke druge klase koje imaju moć: klerici, tajkuni i branitelji”. Naposljetku zaključuju kako je na temelju “Pupovčeve percepcije Domovinskog rata legitimno postaviti pitanje koliko to otežava procesuiranje ratnih zločina”.

Mrtvo slovo na papiru

Pita li se vlast, ovaj će zahtjev ipak ostati tek mrtvo slovo na papiru. Tijekom jutra, HDZ-ov Branko Bačić kazao je kako “ne vidi alat kako bi se to moglo dogoditi, jer Pupovac je saborski zastupnik i njega su izabrali građani i njima odgovara”, a onda se u poslijepodnevnim satima iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića čulo kako sjednice neće biti.

Uostalom, i premijer Andrej Plenković bio je nedvosmislen.

– To je, premda je to odluka Sabora, apsolutno nemoguće da se dogodi. Bit će prigode za političke rasprave, za intervjue, za očitovanja, ali takva vrsta saborske rasprave... Ne. To nije način – poručio je braniteljskim udrugama premijer.

