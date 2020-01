Bernardić se rasplakao: Hvala svima koji su izabrali nadu umjesto straha

U stožeru SDP-a govor drži predsjednik stranke Davor Bernardić, koji je i zaplakao na početku govora:

- Posebno hvala svima onima koji su glasali za Zorana Milanovića. Hvala svim strankama koje su ga podržale, volonterima, svima koji su dali svoj doprinos u ovu veliku i važnu pobjedu za Hrvatsku

- Hvala svima koji su izabrali nadu umjesto straha. Svim građanima koji su izabrali normalnu Hrvatsku. Hvala što vjerujete da je uspješnija drugačija Hrvatska moguća. Ovo je pobjeda Zorana Milanovića, SDP-a i naših partnera. POBJEDA. POBJEDA! - poručio je Bernardić, uz ovacije u Tvornici u stožeru SDP-a

- Građani su pokazali put kojim žele da Hrvatska krene. Na tom putu postoji jedna prepreka koju ćemo zajedno preskočiti. Pokazat ćemo da je naša politika drukčija od njihove. I način je drugačiji na koji je želimo ostvariti. Imamo politiku povjerenja, građani su nam vjerovali, razumjeli su nas i podupirali su nas. Na taj način ćemo nastaviti do konačne pobjede. Hrvatska mora postati ponosna zemlja, ali i uspješna zajednica.

- SDP je opet prepoznat kao snaga koja može predstavljati naše građane. A Hrvatskoj je više nego ikad važniji novi početak. U kojem će svaka osoba moći iskoristiti svoj potencijal. Građani naše zemlje spremni su za promjene. Živjeli! Hvala! - zaključio je govor Bernardić, a potom je puštena pjesma Coldplaya i Chainsmokersa "Something just like this".