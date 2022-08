Beograđanin pretučen na Korčuli: 'Mlatili su me gdje su stigli. Rekao sam im da tuku krivog čovjeka'

Beograđanin N.T. (38) brutalno je pretučen na Korčuli u noći sa srijede na četvrtak, i to pred brojnim svjedocima. Cijeli događaj prijavljen je policiji, a muškarac pretpostavlja da nije bio etnički motiviran.

Napad je potvrdila i PU dubrovačko-neretvanska koja je priopćila kako je kriminalističko istraživanje još u tijeku, doznaje N1.

Kako je ispričao Beograđanin, sve je krenulo nakon izlaska iz tamošnjeg kluba kada je prelazio ulicu na pješačkom prijelazu.

- Iz kluba smo krenuli prema obližnjoj marini, a kada smo prelazili ulicu na pješačkom prijelazu s velikom grupom stranaca, prema nama je u punoj brzini krenuo kombi koji nije imao namjeru stati. Bio sam mu najbliži pa sam zadržao ostale da nas ne udari, a onda sam ga glasno opsovao. Vikao sam za njim 'budalo jedna, mogao si nas pobiti', uz još par ružnih riječi. On je to čuo pa je zaustavio kombi koji je bio pun putnika i vratio se unazad - ispričao je Beograđanin koji inače skiper broda.

Potom se nastavila prepirka između Beograđanina i vozača kombija, no sve je ostalo na riječima.

- U jednom trenutku dotrčao je netko iz grupe stranaca koji su također bili na pješačkom prijelazu u trenutku kada je kombi naišao i kroz prozor počeo udarati vozača. Vozač gasi i odlazi, a ja se okrećem da potražim prijatelje koji su bili sa mnom. Odjednom se pojavljuju četvorica krupnih muškaraca i počinju me tući gdje stignu. Tridesetak stranaca, među kojima je i onaj koji je udario vozača, gledaju i ne reagiraju, a jedna me prijateljica pokušava obraniti, dok druga sve snima telefonom - prepričava Beograđanin.

Djevojku koja je pokušavala snimati napad su pokušali ubaciti u automobil, no druga djevojka joj je pomogla i izvukla je iz automobila. Ipak, telefon kojim je sve bilo snimljeno ostao je na sjedištu napadačevog automobila.

- Dok su me krvnici tukli, rekao sam im da tuku krivog čovjeka. Kažem im 'dečki, nema razloga da me bijete, jači ste, ja se ne znam boriti', ali oni se na to ne obaziru i nastavljaju me udarati rukama i nogama. Kad su me konačno prestali tući, uspio sam se nekako podići s pločnika pa sam krenuo prema brodu - ispričao je.

Ni nakon svega napadači nisu stali.

- U jednom trenutku iza sebe čujem povike 'drži ga', pa krenem trčati koliko god mogu, ali netko me spotakne i padam na tlo." Ista ekipa opet dotrčava i nastavlja me tući dok ležim ispružen od bolova pokušavajući rukama zaštititi lice. Kad su konačno završili s iživljavanjem i pustili me, ponadao sam se da je agoniji kraj. Međutim, odnekud se pojavi onaj vozač kombija i iz sve snage me udari nogom u glavu. Dečki koji su me pretukli sjeli su u automobil BMW X5 dubrovačkih tablica i velikom brzinom se udaljili, a mi smo pozvali policiju - dodao je Beograđanin.

Nakon obavljenog zapisnika, Beograđanina su odveli u bolnicu gdje su mu ustanovljene ozljede. Iduće jutro otišao je i na policiju, za koju ima samo ''riječi hvale''.

- Bili su stvarno vrlo korektni i profesionalni." Pokazali su nam i fotografije nekoliko momaka i pitali nas jesu li možda oni napadači, no među njima ih nismo prepoznali. Ne znam tko su ljudi koji su me tako brutalno pretukli, pretpostavljam da su to neki lokalni batinaši kakvih ima u Beogradu. U policiji su mi rekli da ću prijavu dobiti u roku od trideset dana - govori te dodaje kako misli da incident nema nacionalnu pozadinu jer ovakve napade uglavnom prate vrijeđanja i psovke na nacionalnoj osnovi.

Dan nakon napada Beograđanin je dobio i prijetnje putem Instagrama. ''Budem li te vidio na Korčuli još jednom, na*eba si. Zahvali se frendici za telefon'', pisalo je u poruci na profilu koji je ubrzo izbrisan.

- To samo znači da su moji podaci negdje procurili, bilo iz policije, bilo iz bolnice, jer napadači na drugi način nisu mogli doći do mojih podataka, nisam ih nikome drugome dao - smatra Beograđanin.

U međuvremenu mu je desna noga utrnula, a tek ju je jučer ponovno mogao micati.

- Čekamo rasplet događaja jer u svakom slučaju imam još dva tjedna plovidbe s prijateljima i obitelji te plaćeni vez u Korčuli. Nadamo se da će nadležne službe pronaći počinitelje - zaključuje napadnuti muškarac.

