Napad u Jeruzalemu: Osmero ranjenih, među njima i trudnica. Morala je na hitni carski rez

Najmanje osam ljudi ranjeno je, od kojih dvoje teško, u napadu na autobus u Jeruzalemu, objavila je spasilačka služba Magen David Adom (MDA) na Twitteru rano u nedjelju.

Osumnjičenik, Palestinac, uhićen je nakon što se predao nekoliko sati nakon napada, objavila je policija.

*MDA Spokesperson, Zaki Heller:*



At 01.24 a report of a shooting was received in MDA's 101 Jerusalem Region emergency dispatch center of a shooting towards a bus. *Initial reports only!!!*

MDA EMTs and Paramedics are treating 2 patients in serious condition. Updates to follow pic.twitter.com/EIsjWsXL7Z