Benjamin Netanyahu trpi 'udarce' sa svih strana, ali ne mari. Sve dok ima tog jednog, snažnog saveznika

Unatoč osudama koje stižu iz cijelog svijeta zbog napada na bolnicu i ubojstva pet novinara, izraelski premijer Benjamin Netanyahu ne mari, ponašajući se kao da se to događa negdje izvan ovog svijeta. Izraelska vojska nastavlja snažno bombardirati Pojas Gaze, gdje je od jutra ubijeno 20 Palestinaca.

U utorak su prosvjednici u Tel Avivu blokirali nekoliko ulica, dok su diljem zemlje počeli prosvjedi sa zahtjevom za okončanje rata u Gazi i povratak izraelskih zatvorenika. Prema pisanju Haaretza, prosvjednici su se okupili i ispred domova nekoliko ministara, jasno poručujući da Netanyahu mora osigurati oslobađanje zarobljenih Izraelaca.

Obitelji zatvorenika optužile su premijera, protiv kojeg Međunarodni kazneni sud vodi postupak zbog sumnje na genocid u Gazi, da je odlučio žrtvovati njihove najbliže kako bi ostao na vlasti. Naglašavaju kako njegova vlada vodi rat bez jasnih ciljeva te je spremna slati njihove sinove u smrt. Posebno snažnu osudu izazvalo je izraelsko bombardiranje zgrade hitne pomoći u medicinskom kompleksu Nasser u Khan Junisu, gdje je poginulo najmanje 20 Palestinaca, među njima i pet novinara.

Britanski ministar vanjskih poslova David Lammy izrazio je “zgroženje” napadom, pozivajući na trenutni prekid vatre i ističući potrebu zaštite civila, liječnika i novinara. Francuski predsjednik Emmanuel Macron nazvao je napade “neprihvatljivima” te upozorio da je “izgladnjivanje cijelog naroda zločin koji mora odmah prestati”. Glavni tajnik UN-a António Guterres oštro je osudio bombardiranje, pozvavši na “hitnu i nepristranu istragu” te naglasivši da zaštita civila mora biti prioritet.

Američki predsjednik Donald Trump poručio je u ponedjeljak da rat u Gazi mora završiti u roku od dva do tri tjedna, izražavajući nadu u “odlučan kraj”. A prije nekoliko dana naglasio je kako “mir nije moguć dok Izrael ne okupira Pojas Gaze”. Kritizirao je izraelski napad na bolnicu u kojem je poginulo 20 ljudi, među njima i novinari, rekavši: “Nisam sretan zbog toga. Ne želim to vidjeti. Istovremeno, moramo prekinuti ovu noćnu moru.” Unatoč tim riječima, Washington i dalje šalje Izraelu oružje goleme razorne moći.

Dok se rat istrebljenja nastavlja, stanovnici Gaze suočeni su s katastrofalnom glađu. Ujedinjeni narodi potvrdili su da se, i pet dana nakon službene deklaracije o gladi, situacija samo pogoršava. Izrael i dalje blokira isporuku humanitarne pomoći.