POGINULO NAJMANJE 20 LJUDI

Nižu se osude na izraelski napad na bolnicu, oglasio se i Trump: Moramo prekinuti tu noćnu moru

25.08.2025.
u 19:39

Izraelska vojska je priznala da je napala područje bolnice Nasser i rekla da je načelnik glavnog stožera naredio provođenje istrage.

Nižu se osude zemalja na izraelski napad na bolnicu Nasser u Gazi u kojemu su ubijeni novinari, zdravstveni djelatnici i civili, a američki predsjednik Donald Trump poručio je da "nije sretan zbog toga" te da je potrebno "prekinuti noćnu moru".  Izrael je u ponedjeljak napao bolnicu Nasser na jugu Pojasa Gaze. Među mrtvima je pet novinara koji su radili za Reuters, Associated Press, Al Jazeeru i druge medijske kuće.

Trump je izrazio nezadovoljstvo izraelskim napadom na bolnicu u Gazi u kojemu je poginulo najmanje 20 ljudi, poručivši da nije ranije obaviješten o napadu.  „Pa, ​​nisam sretan zbog toga. Ne želim to gledati. Istovremeno, moramo prekinuti tu... noćnu moru“, rekao je Trump novinarima u ponedjeljak u Bijeloj kući.

Izraelska vojska je priznala da je napala područje bolnice Nasser i rekla da je načelnik glavnog stožera naredio provođenje istrage. Izraelske obrambene snage (IDF) priopćenjem su izrazile žaljenje zbog štete nanesene "neuključenim pojedincima" te poručile da ne ciljaju novinare.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da su izraelski napadi na bolnicu u Gazi "nedopustivi", a njemačko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je u objavi na X-u na istragu napada te poručilo da je šokirano ubojstvima nekoliko novinara, pripadnika hitnih službi i civila.  Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres oštro je osudio izraelski napad na bolnicu u Gazi i pozvao na brzu i nepristranu istragu. Šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) pridružio se osudama napada i pozvao Izrael da prestane napadati lokacije na kojima se pruža zdravstvena skrb. 

„Dok ljudi u Gazi gladuju, njihov već ograničen pristup zdravstvenoj skrbi dodatno je osakaćen ponovljenim napadima“, upozorio je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na X-u. „Ne možemo to dovoljno glasno reći: STOP napadima na zdravstvenu skrb. Prekinite vatru odmah!“, navodi se u objavi.  Rekao je da je u napadima ranjeno 50 osoba, a među njima su teško bolesni pacijenti koji su već primali njegu.

Gaza Izrael

