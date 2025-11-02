Belgijski ministar obrane upozorio: 'Ruski dronovi dolaze špijunirati naše F-16-ice i streljivo'

Sumnjivi dronovi koji su primijećeni iznad belgijskih vojnih baza tijekom vikenda špijuniraju borbene zrakoplove i streljivo, izjavio je danas belgijski ministar obrane Theo Francken. "Oni dolaze špijunirati, vidjeti gdje se nalaze F-16-ice, gdje je streljivo i druge strateške informacije", rekao je Francken za belgijski RTBF. Ranije u nedjelju Francken je objavio da je pokrenuta istraga nakon što su zabilježeni letovi bespilotnih letjelica iznad vojne baze Kleine Brogel na sjeveru Belgije. Ta je baza ključna za belgijsku obranu i ondje je prisutan i američki kontingent. U njoj su trenutno smješteni belgijski borbeni zrakoplovi F-16 američke proizvodnje, sposobni za nošenje nuklearnog oružja, a ondje će biti stacionirani i novi F-35, piše Politico.

Incident koji se dogodio ovog vikenda samo je jedan u nizu sličnih koji su se nedavno događali u Belgiji i drugim dijelovima Europe. Posljednjih tjedana ruski dronovi srušeni su iznad Poljske. Još jedan ruski dron praćen je iznad Rumunjske, a dronovi nepoznatog podrijetla, ali uz snažnu sumnju da su ruski, poremetili su zračni promet u zračnim lukama u Danskoj, Norveškoj i Njemačkoj. Francken nije izravno optužio Moskvu za najnovije upade dronova u Belgiju, ali je dao naslutiti da nema mnogo drugih mogućih počinitelja. "Rusi to pokušavaju činiti u svim europskim državama", rekao je za RTBF. "Jesu li ovo sada Rusi? Ne mogu to reći, ali motivi su jasni, a i načini djelovanja su vrlo prepoznatljivi", dodao je.

"Rat je danas uistinu rat dronovima i Ministarstvo obrane se na to mora ozbiljno pripremiti", naglasio je Francken. Očekuje se da će belgijski ministar obrane idućeg tjedna predstaviti plan vrijedan 50 milijuna eura za uspostavu nacionalnog sustava za borbu protiv dronova. Govoreći za Radio 1, ranije je rekao da će taj paket uključivati sustave za detekciju, ometače i "puške" za neutralizaciju dronova kako bi se zaštitile ključne vojne lokacije.