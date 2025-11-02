Poljaci kupuju nove borbene avione? Šuška se i o nabavi najnaprednijeg Boeingovog drona

Poljsko Ministarstvo obrane priprema se za nabavu do 32 nova borbena zrakoplova, a američki Boeing u utrku ulazi s ponudom F-15EX-a, naglašavajući nosivost, dolet i brzinu ovog lovca za nadmoć u zraku. Kako bi ponuda bila privlačnija, Boeing je uz zrakoplove povezao i paket industrijske suradnje namijenjen poljskom obrambenom sektoru – uključujući i borbeni dron MQ-28 Ghost Bat, takozvanog “lojalnog krilnog suputnika”, piše Defence News.

U sklopu kampanje, predstavnici Boeinga već su održali niz sastanaka s potencijalnim poljskim partnerima iz vojne industrije. U Varšavi je 29. listopada organiziran i “Boeing Industry Day”, na kojem se razgovaralo o mogućnostima uključivanja domaćih tvrtki u lanac opskrbe, ali i o drugim projektima poput zrakoplova za nadopunu goriva u letu KC-46.

Marissa Myers, direktorica razvoja poslovanja u Boeingu, izjavila je za Defense News kako kompanija u Poljskoj traži partnere za proizvodnju, servis, istraživanje i razvoj, te održavanje i remont. “Poljska već ima razvijene MRO kapacitete (održavanje, popravak, remont). Već smo potpisali nekoliko memoranduma o razumijevanju s poljskim tvrtkama, a surađujemo i s lokalnim sveučilištima,” rekla je Myers, dodajući da očekuje još novih partnerstava.

Boeing je potvrdio da su započeli i početni razgovori o mogućoj kupnji drona MQ-28 Ghost Bat, kojeg tvrtka opisuje kao najnapredniji i najzreliji borbeni dron svoje klase trenutno ponuđen na tržištu. Uz F-15EX, Varšava razmatra i druge opcije: kupnju dodatnih 32 F-35 zrakoplova – čime bi udvostručila postojeću narudžbu – ili nabavu europskog lovca Eurofighter Typhoon, proizvod konzorcija Airbus–BAE Systems–Leonardo.

Boeing posljednjih mjeseci intenzivira prisutnost u Poljskoj nakon što je početkom 2024. sklopio najveći ugovor s tom zemljom do sada: 96 jurišnih helikoptera AH-64E Apache vrijednih oko 10 milijardi dolara. U veljači je potpisan i dodatni sporazum vrijedan 300 milijuna dolara za najam osam starijih Apachea, koji služe kao prijelazna platforma dok se ne isporuče novi helikopteri. Poljska trenutno prolazi najbrži proces modernizacije vojske u Europi, a odluka o novom borbenom zrakoplovu očekuje se u idućim mjesecima.