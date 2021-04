Belfast ponovno gori, vratio se strah od rata katolika i protestanata

Vlada Sjeverne Irske danas se izvanredno sastala i rekla da je zabrinuta zato što u toj pokrajini Ujedinjenog Kraljevstva šest noći zaredom traju neredi.

U jednoj od najzapaljivijih regija u Europi nasilje je ponovno izbilo po političkoj liniji koja dijeli probritanske unioniste (protestante) i proirske nacionaliste (katolike).

Mladi se međusobno gađaju Molotovljevim koktelima, a zapaljen je i autobus. Okidač za novu rundu sukoba nezadovoljstvo je unionista zbog navodno premlake reakcije na kršenje koronamjera koje je dopušteno lojalistima.

Foto: Liam McBurney/Press Association/PIXSELL Northern Ireland unrest Youths fire fireworks at the PSNI on the Springfield road, during further unrest in Belfast. Picture date: Thursday April 8, 2021. Liam McBurney Photo: PA Images/PIXSELL

Brexit i pandemija

U noći na četvrtak novi krug nasilja dogodila se diljem “mirovne linije” u zapadnom Belfastu koja dijeli većinske unionističke i nacionalističke zajednice, a policija ih je pokušala odijeliti. Bacali su Molotovljeve koktele, izvijestila je policija koja je dodala da postoji velika opasnost da su paravojske sudjelovale u neredima. Došlo je i do sukoba s policijom, a dosad je ozlijeđeno najmanje 55 službenika, priopćile su vlasti.

Vozač zapaljenog busa danas je bio u dobrom fizičkom stanju, ali istodobno i vrlo potresen. Britanski mediji nadaju se da će političari uspjeti smiriti strasti u pokrajini u kojoj su do 1998. trajale “Nevolje”, dugotrajni sukobi nižeg intenziteta dviju zajednica zbog kojih je većina Europe Sjevernu Irsku povezivala s nasiljem.

Nakon Brexita, i posebnih sporazuma između Bruxellesa i Londona koji su potpisani poslije, a koji su utabali staze za drukčiji tretman Eu prema Sjevernoj Irskoj i ostatku Ujedinjenog Kraljevstva, tenzije su opet porasle.

No, pravi okidač za prosvjede koji su prerasli u nerede bila je nedavna odluka tužiteljstva da neće procesuirati republikanske (proirske) političare koji su kršili mjere kada se u lipnju 2020. u Belfastu okupilo dvije tisuće ljudi na pogrebu republikanskog političara Bobbyja Storeyja.

Foto: Liam McBurney/Press Association/PIXSELL Northern Ireland unrest The PSNI use a water cannon on youths on the Springfield road, during further unrest in Belfast. Picture date: Thursday April 8, 2021. Liam McBurney Photo: PA Images/PIXSELL

Među njima su bila i 24 političara iz ključne nacionalističke stranke Sinn Fein te čak jedna od dvije premijerke Sjeverne Irske – Michelle O’Neill iz Sinn Feina. Pokrajina, podsjetimo, ima svoju vladu kojoj su na čelu dvoje prvih ministara, po jedan iz redova unionista i nacionalista.

Zbog bijesa lojalista koji su procijenili da ovaj blagi odnos prema kršenju mjera kada ih počine nacionalisti upućuje na nefer pristup tužiteljstva, druga premijerka i predvodnica unionista u pokrajini Arlene Foster zatražila je od šefa policije Simona Byrnea ostavku zbog lošeg provođenja mjera za suzbijanje koronavirusa. Byrne je odbio odstupiti, posebno u trenutku krize.

No, i Foster je vrlo glasno osudila nasilje posljednjih dana nazvavši ga “sramotom za Sjevernu Irsku”.

– Ovi postupci ne predstavljaju unionizam ili lojalizam. Oni samo omogućuju da se fokus izmakne od pravih kršitelja zakona iz Sinn Feina – rekla je Foster. Dodala je ipak da će šefu policije, kada ga vidi, reći što je govorila i posljednjih dana: izgubili ste povjerenje unionističke zajednice i morate odstupiti.

Nasilje je osudio i irski premijer Micheál Martin.

“Sada je vrijeme da dvije vlade i lideri sa svih strana zajedno rade kako bi se smanjile tenzije i obnovio mir”, napisao je Martin na društvenim mrežama.

Irski je ministar vanjskih poslova Simon Coveney rekao kako se nada da će ulično nasilje stati prije nego što netko bude ubijen.

– To su scene koje u Sjevernoj Irskoj nismo vidjeli jako dugo, to su scene za koje su mnogi ljudi mislili da su postale povijest i mislim da treba uložiti kolektivni napor kako bi se pokušale smiriti napetosti – dodao je Coveney.

Johnson duboko zabrinut

Britanski premijer Boris Johnson rekao je da je “duboko zabrinut” zbog nasilja u Sjevernoj Irskoj, posebno zbog napada na policiju koja štiti javnost i tvrtke te na vozače autobusa i novinare.

– Jedini način da se riješe nesuglasice dijalog, a ne nasilje ili kriminal – dodao je britanski premijer. Sinn Fein je pak optužio unionističke političare zbog podizanja tenzija posljednjih dana.•