Bečanka nije mogla vjerovati: 'Luksuzni punč koštao bi nas 500 eura'

Iako je gotovo za ne povjerovati, istina je, piše bečki list Heute, kojem se je požalila 47-godišnja Bečanka Iris O. Bečanka je, navodi list, ostala prestravljena kada joj je osoblje luksuznog hotela Ritz - Carlton s pet zvjezdica u središtu Beča uvjetovalo, pri rezervaciji stola za dvije osobe u skijaškoj gondoli na krovu hotela, konzumaciju od najmanje 500 eura.

Iris je naime, pročitala ponudu u kojoj ovaj luksuzni bečki hotel do 31. prosinca svojim gostima i posjetiteljima nudi uživanciju u skijaškoj gondoli za šest do osam osoba, koje su za tu svrhu posebno dopremljene iz Salzburga i postavljene na hotelskom krovu s pogledom na Beč. Kako bi ambijent odgovarao luksuznoj ponudi, gondole imaju i grijanje. Unatoč energetskoj krizi i pozivu na štednju.

Ali, kako izvještava isti izvor, Iris je htjela počastiti za rođendan punčom svoju najbolju prijateljicu, nečim posebnim. No, nije računala, kako je rekla, na pretjerivanja.

“Luksuzni punč koštao bi nas 500 eura!” napomenula je zaprepašteno Bečanka, koja inače radi u branši s nekretninama.

“Već sam mnogo toga prošla i doživjela, ali ovo je doista kruna svega. Još nikada nisam dobila propisano ovako visoku konzumaciju kao minimum. Pogotovo ne u ovo vrijeme”, istaknula je Iris, koja je već radila i u gastronomiji.

“Da su po stolu tražili 100 eura, bilo bi mi još razumljivo. Ali iznos od 500 eura je bez ikakve relacije, bez obzira radi li se o luksuznom ili ne luksuznom hotelu. U ovo vrijeme, takvo što si moraš uopće moći priuštiti”, konstatirala je Bečanka, koja je potom svoju prijateljicu pozvala na punč u jedan drugi bečki, također poznat, ali ne ovako basnoslovno skup restoran.

Luksuzni hotel Ritz - Carlton, koji je razljutio Iris O. inače nudi svaki dan do kraja prosinca, i to u dva bloka, od 16 do 19,30 sati i od 19,30 do 22 sata, na osmom katu svoga hotela s pogledom na Beč, kuhano vino, punč, vruću čokoladu, police od krumpira, žemlje s desertnim sirom s tartufima, fondue i druge specijalitete. Pa, tko voli, i ima debeli novčanik, nek izvoli!

