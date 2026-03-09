Naši Portali
POLITIČKI SUKOB

Anušić o odlasku u Izrael: 'Bio sam i opet ću ići'

Zagreb: Ministar Anušić najavio početak temeljnog vojnog osposobljavanja
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Anka Bilić Keserović/Hina
09.03.2026.
u 21:08

"Koje moje grijehe? Koje ja grijehe trebam ikome okajavati? Ako je on to rekao, ja bih volio njega u četiri oka ili pred kamerama vašim da se pozovemo u studio, pa da mi objasni koji su moji grijesi, a koji su njegovi grijesi. Ja ne okajavam nikakve moje grijehe. Ono što sam radio i činio, radit ću ponovno i činit ću ponovno", izjavio je ministar obrane

Ministar obrane Ivan Anušić poručio je u ponedjeljak da je bio u Izraelu i da će otići ponovno te istaknuo da ga ne zanimaju politički motivirani komentari, odgovorivši tako predsjedniku Republike i vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga RH Zoranu Milanoviću koji mu je zamjerio taj odlazak.

Ministar Anušić rekao je, gostujući u Dnevniku Nove TV, da se kao država moramo pripremati i raditi, jačati naše oružane snage i sustave i da je Bliski istok puno bliže nego što mislimo. Rekao je i da ne postoji apsolutna sigurnost te da to ne mogu jamčiti ni druge zemlje, među kojima je i Izrael, koji ima najbolju i najjaču protuzračnu obranu s čeličnom kupolom. Na novinarsku napomenu da predsjednik države brani suradnju s Izraelom i da mu je zamjerio što je išao u tu zemlju da bi okajao svoje grijehe, Anušić je odgovorio protupitanjem.

"Koje moje grijehe? Koje ja grijehe trebam ikome okajavati? Ako je on to rekao, ja bih volio njega u četiri oka ili pred kamerama vašim da se pozovemo u studio, pa da mi objasni koji su moji grijesi, a koji su njegovi grijesi. Ja ne okajavam nikakve moje grijehe. Ono što sam radio i činio, radit ću ponovno i činit ću ponovno", izjavio je ministar obrane. Rekao je i da je otišao u Izrael i da će otići ponovno jer s tom državom surađujemo i radimo na zajedničkim tehnologijama zato što želimo čuti njihova iskustva. Upitan je i jesu li ga Izraelci pitali za odlaske na koncerte Marka Perkovića Thompsona.

"Pa njima je Marko Perković Thompson bitan koliko nama lanjski snijeg. Nemojmo se mi sami lupati čekićem po glavi cijelo vrijeme", odgovorio je Anušić. Na pitanje je li se predsjednik države raspitivao oko uvođenja vojnog roka, ministar je rekao da nije, odnosno da barem njega nije ništa pitao. Anušić je istaknuo da je odlična vijest to što samo jedan posto mladih ima priziv savjesti i da je to iznad svih očekivanja.

Tvrdi i da zasad nema potrebe da temeljno vojno osposobljavanje bude dulje od dva mjeseca. Naglasio je i kako će mladi ljudi koji ulaze u vojsku služiti svojoj domovini, ne nekom drugom i nikakvim ratovima, da to nije nikad bio smisao niti namjera i da to nikad nitko nije javno rekao.

Izrael Ivan Anušić

Komentara 2

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
21:17 09.03.2026.

Anušić je u jednom u pravu. Otkako je svijet navikao na nacizam u Ukrajini i naučio žmiriti na njega, od tada ih ne zanima ni MPT ni ZDS. 🤣😂

SE
Serengeti
21:16 09.03.2026.

Anušić ne vidi problem što se išao pokloniti izraelskom režimu koji radi genocid u Gazi. 🤢🤮

