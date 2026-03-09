Naši Portali
ISMIJAVA SAD

Iranski šef diplomacije javno se ruga Trumpovoj misiji: 'Operacija epska pogreška'

Autor
Lorena Posavec
09.03.2026.
u 19:19

Dugi rat na Bliskom istoku mogao bi izazvati "značajan inflacijski šok za globalno i europsko gospodarstvo", rekao je u ponedjeljak visoki dužnosnik Europske unije Valdis Dombrovskis

Dok napetosti na Bliskom istoku nastavljaju eskalirati, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ismijao je američku "Operaciju Epski bijes", nazvavši je "Operacija Epska pogreška" nakon čega je i upozorio predsjednika Donalda Trumpa da Teheran još uvijek ima "mnoga iznenađenja". "Devet dana nakon početka Operacije Epska pogreška, cijene nafte su se udvostručile, dok sve robe vrtoglavo rastu. Znamo da SAD kuje zavjeru protiv naših naftnih i nuklearnih postrojenja u nadi da će obuzdati ogroman inflacijski šok", napisao je u objavi na X-u. "Iran je potpuno spreman. I mi također imamo mnoga iznenađenja", dodao je. 

Dugi rat na Bliskom istoku mogao bi izazvati "značajan inflacijski šok za globalno i europsko gospodarstvo", rekao je u ponedjeljak visoki dužnosnik Europske unije Valdis Dombrovskis. "U benignijem scenariju, gdje se sukob obuzda u roku od nekoliko tjedana, može se očekivati ​​da ne bi imao veći utjecaj na globalno i europsko gospodarstvo", rekao je novinarima europski povjerenik za gospodarstvo.

No rekao je da ako se to "produži" s nastavkom poremećaja u pomorskom prometu i napadima na energetsku infrastrukturu u Perzijskom zaljevu, to bi moglo rezultirati "inflacijskim šokom" s višim cijenama energije. U međuvremenu, čelnici EU-a izjavili su da je Unija spremna pojačati svoje pomorske operacije na Bliskom istoku kako bi zaštitila brodske rute nakon razgovora s regionalnim čelnicima.

EU raspravlja o jačanju svoje pomorske misije u Crvenom moru nakon što su američko-izraelski napadi na Iran izazvali širi regionalni rat, uzrokujući gotovo potpuni zastoj pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen "izrazili su svoju otvorenost za daljnje prilagođavanje i unapređenje tih operacija kako bi se bolje odgovorilo na situaciju", navodi se u izjavi.

Abbas Araqchi sukob na Bliskom istoku rat na Bliskom istoku napad na Iran SAD Iran

HO
homofobic
19:36 09.03.2026.

Hrabri se sakriven uormaru i osluskuje da li ce suti: šnjof, šnjof! Da li mu je MOSAD vec na tragu! Cuje se kap, kap... kapljice znoja kaplju s vrha nosa prestravljenog stakora!

