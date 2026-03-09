Trump: 'Rat protiv Irana je praktički završen'

Američki predsjednik Donald Trump smatra da je rat protiv Irana "prilično dovršen" i da se Washington "odmaknuo" od početne procjene da će rat trajati četiri do pet tjedana, objavila je dopisnica CBS Newsa na X-u. "Mislim da je rat prilično završen, manje-više. Nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju zrakoplovstvo", rekao je Trump, a njegovu izjavu prenijela je dopisnica CBS Newsa iz Bijele kuće Weijia Jiang.
Trump je također poručio da se SAD dosta odmaknuo od procjene da će rat potrajati četiri do pet tjedana. Trump je za CBS News također rekao da "nema poruku" za novog iranskog vrhovnog vođu Modžtabu Khameneija. Američki predsjednik je rekao da ima na umu osobu koja bi trebala zamijeniti Hameneija, ali nije otkrio detalje.FOTO Pogledajte gužve na benzinskim u Zagrebu
