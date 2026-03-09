Naši Portali
'NEMAJU MORNARICU, NEMAJU ZRAKOPLOVSTVO...'

Trump: 'Rat protiv Irana je praktički završen'

Trump speaks to reporters aboard Air Force One
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/4
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
09.03.2026.
u 21:20

Trump je također poručio da se SAD dosta odmaknuo od procjene da će rat potrajati četiri do pet tjedana. Trump je za CBS News također rekao da "nema poruku" za novog iranskog vrhovnog vođu Modžtabu Khameneija

Američki predsjednik Donald Trump smatra da je rat protiv Irana "prilično dovršen" i da se Washington "odmaknuo" od početne procjene da će rat trajati četiri do pet tjedana, objavila je dopisnica CBS Newsa na X-u. "Mislim da je rat prilično završen, manje-više. Nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju zrakoplovstvo", rekao je Trump, a njegovu izjavu prenijela je dopisnica CBS Newsa iz Bijele kuće Weijia Jiang.

Trump je također poručio da se SAD dosta odmaknuo od procjene da će rat potrajati četiri do pet tjedana. Trump je za CBS News također rekao da "nema poruku" za novog iranskog vrhovnog vođu Modžtabu Khameneija.  Američki predsjednik je rekao da ima na umu osobu koja bi trebala zamijeniti Hameneija, ali nije otkrio detalje.

FOTO Pogledajte gužve na benzinskim u Zagrebu
Trump speaks to reporters aboard Air Force One
1/11
Ključne riječi
SAD Donald Trump

Komentara 19

Pogledaj Sve
CR
Croissant
21:46 09.03.2026.

Odmah Nobela za mir. Zaustavio je još jedan rat!

Avatar Čoban..
Čoban..
21:54 09.03.2026.

sada će početi podrivanje iranskog naroda iznutra da sruši klerikalni režim

Avatar šnjifšnjof
šnjifšnjof
22:08 09.03.2026.

Kakav Motadžba? Ovo je hr domena, ovdje se ne piše po Vuku. Ovo nije i nikad neće biti Srbija!

