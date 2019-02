Bauk “Backstopa” kruži Europom – što je, kad stupa na snagu i zašto je tako zapaljiv

Bauk “Backstopa” kruži Europom. Backstop je ostao jedini veliki problem u procesu razdruživanja Velike Britanije od Europske unije, o kojemu će ovisiti budućnost Brexita. Što je izraz o kojem ovisi sudbina Europske unije i Velike Britanije, ukratko je objasnio njemački Spiegel.

1. Koji su korijeni ovog kaosa oko Brexita?

Ako dođe do izlaska Velike Britanije iz Europske unije (Brexita), što su Britanci izglasali na referendumu, promijenit će se i vanjska granica EU, a jedan njezin dio prolazio bi točno kroz irski otok, jer bi Sjeverna Irska kao dio Ujedinjenog Kraljevstva napustila EU, a Republika Irska ostaje članica EU. Vanjske granice EU dobro su osigurane i na njima se strogo kontrolira ulazak ljudi i roba. I Bruxelles i London žele spriječiti ponovno uvođenje tvrde granice između dvije Irske, jer bi to moglo dovesti do nasilja kao u nedavnoj prošlosti. U Sjevernoj Irskoj vodio se građanski rat između katolika koji se bore za ujedinjenje s Republikom Irskom i protestanata koji su odani britanskoj kruni.

Tisuće ljudi ubijeno je u sukobima. Do kraja 90-ih godina granica između dvije Irske bila je strogo nadzirana, s teško naoružanim vojnicima i nadzornim tornjevima. Danas su ti tragovi granice gotovo nevidljivi i EU i Velika Britanija žele da tako ostane.

2. Što doista predstavlja “Backstop”?

London i Bruxelles dogovorili su se za prijelaznu fazu nakon planiranog Brexita 29. ožujka do kraja 2020. Dogovor je da Velika Britanija ostane dio carinske unije s EU i europskog unutarnjeg zajedničkog tržišta.

U tom roku od 20 mjeseci vlada u Londonu i EU trebali bi dogovoriti novi ugovor o slobodnoj trgovini, čime bi se izbjegle carinske kontrole na dulje razdoblje. No što ako se London i Bruxelles u tom roku ne dogovore? U tom bi slučaju trebao nastupiti “Backstop” – mehanizam koji isključuje tvrdu granicu na irskom otoku. I Velika Britanija ostala bi i dalje dio carinske unije s EU sve dok se obje strane ne dogovore o novom sporazumu. Slobodna trgovina na irskom otočju i dalje bi se nastavila, jedino bi se kontroliralo zadovoljava li roba koja dolazi iz Velike Britanije EU standarde. No, Backstop predviđa da se kontrola robe obavlja ne između Irske i Sjeverne Irske, nego na granici između Sjeverne Irske i ostatka Velike Britanije, što Belfast kategorički odbija.

3. Što je tu najspornije Britancima?

Backstop nije vremenski ograničen i ne dopušta da ga napusti samo jedna strana – EU ili VB. Zagovornici tvrdog Brexita strahuju da bi to Veliku Britaniju moglo vezati za EU na dulje razdoblje. To također znači da protivnici EU ne mogu ispuniti svoja ključna obećanja iz kampanje za Brexit. Kao dio carinske unije s EU, Velika Britanija ne smije na svoju ruku sklapati trgovinske ugovore s drugim državama. Također, London bi se i dalje morao pridržavati zakona EU.

Tome treba pridodati i strah da bi Backstop mogao rascijepiti Veliku Britaniju. Od toga najviše strahuju u Belfastu – u nacionalkonzervativnoj stranci iz Sjeverne Irske DUP, koalicijskom partneru britanske premijerke Therese May, kažu da je za njih Backstop tabu-tema.

4. Što želi London, koja je njihova pozicija?

U utorak su zastupnici u britanskom parlamentu izglasali da premijerka May odbaci Backstop i ispregovara novi prijelazni mehanizam s Bruxellesom. Samo ako se Backstop zamijeni “alternativnim mjerama”, zastupnici su spremni prihvatiti novi sporazum s EU o razdruživanju, odnosno Brexit.

Koje su to “alternativne mjere”, još nitko jasno ne iznosi. Prethodnih mjeseci govorilo se o tehničkim rješenjima koja bi trebala zamijeniti fizičke kontrole ljudi i robe na granici. Carinske deklaracije trebale bi se predavati online, a granica bi se nadzirala senzorima. Stručnjaci smatraju da je ovakvo rješenje nemoguće provesti.

Premijerka Theresa May ispregovarala je Backstop i gorljivo ga branila. No sada, pod pritiskom parlamenta, traži da se taj mehanizam ublaži kako bi dobila podršku nacionalista. May smatra da će joj podrška parlamenta omogućiti bolju pregovaračku poziciju u Bruxellesu oko novog Backstopa.

5. Što na sve kaže Europska unija?

I sama premijerka May u parlamentu je kazala da su izgledi za nove pregovore s Bruxellesom loši. Sve velike članice EU rekle su da nema novih pregovora oko sporazuma koji je već jednom mukotrpno ispregovaran. U Londonu vjeruju da će EU popustiti, ponajprije iz straha zbog kaotičnog Brexita koji bi jako pogodio i europsko gospodarstvo. U Londonu se nadaju da bi Bruxelles mogao pristati na to da Backstop ne bude “bez roka trajanja”, već da ima konačni datum do kojega vrijedi.No Bruxelles je do sada ostajao nijem na sve zahtjeve iz Londona, glede novog pregovaranja o uvjetima Brexita. Logika u Bruxellesu je jasna – nema popuštanja Londonu, sve druge članice moraju vidjeti kako je bolan izlazak iz EU da im to nikada ne bi palo na pamet.

