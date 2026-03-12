Bačić: Nismo znali da u Vjesniku ima azbesta

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas je, nakon sjednice Vlade, izjavio da nisu znali za azbest u Vjesnikovu neboderu, koji će ukloniti podizvođač u skladu sa svim propisima, te da to neće previše odužiti uklanjanje nebodera. Hoće li to trajati dva, pet, deset ili petnaest dana, vidjet ćemo kad nas s tim upoznaju izvođač i nadzorni inženjer, rekao je Bačić.

Objasnio je da su netom nakon izbijanja požara s nekoliko katova uzeli uzorke i poslali ih Institutu za medicinska istraživanja, koji je tada ustanovio da nema azbesta. To se događalo prije javne nabave, ali su, rekao je Bačić, bili oprezni i s izvođačem, tvrtkom Eurco, u ugovoru napisali da će se, ako se tijekom uklanjanja uoči azbest, on ukloniti sukladno Zakonu o gospodarenju opasnim otpadom, tako da je izvođač znao za takvu mogućnost.

– Kada smo potpisali ugovor, s izvođačem smo obišli zgradu i on nas je izvijestio da bi, prema njegovu pregledu, na 16. katu moglo biti azbesta. Šesnaesti kat naknadno je izgrađen, nije građen od betona, već od čeličnih konstrukcija koje su dijelom obložene i azbestom. Ponovno smo se obratili Institutu za medicinska istraživanja, koji nam je potvrdio da je azbest prisutan na pločama obloga stupova i nije opasan za zdravlje – istaknuo je Bačić. Ministar je rekao i da su u kontaktu sa Zavodom za javno zdravstvo, koje na svojim mjernim jedinicama prati kakvoću zraka i dosad nije došlo do onečišćenja.

Na novinarsku konstataciju da je još prije 20 godina postojala ideja da se u Vjesnik smjeste državne institucije te da se to nije dogodilo jer je potvrđena prisutnost azbesta i pitanje tko je tu onda pogriješio, ministar je odgovorio da nitko nije pogriješio i da oni informaciju o azbestu nisu imali.

Upitan koliko će nova saznanja poskupiti uklanjanje nebodera, odgovorio je da trenutačno nema tu informaciju i bit će poznata kada završi cijeli proces. Uklanjanje azbesta, potvrdio je, napravit će podizvođač, certificirana tvrtka. Uklonio je bilo kakva nagađanja da je situacija s azbestom iskorištena da bi se išlo na ruku izvođaču koji možda ne može u rokovima odraditi posao.

Na pitanje postoji li poveznica između odobrenja zagrebačkog GUP-a i prenamjene prostora oko Vjesnikova nebodera u smislu da se sada na tom zemljištu može graditi puno veći kompleks i da je zagrebački gradonačelnik na to morao pristati kako bi mu Ministarstvo odobrilo GUP, Bačić je kazao: – Kakvo je to uopće pitanje? Da smo mi dali suglasnost za GUP da bi se povećala, što? Izgrađenost Vjesnika? Čudo. Ne, na to vam uopće neću odgovoriti – kazao je Bačić.