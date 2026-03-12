Naši Portali
DVOSTRUKI FEMICID

Ubojica iz Gospića (47) u pritvoru i u zatvorskoj bolnici

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Autor
Snježana Bičak
12.03.2026.
u 18:15

Posebno teške okolnosti odnose se na činjenicu da je muškarac psihički bolesna osoba koja je zbog svog zdravstvenog stanja više puta bila hospitalizirana u bolnici u Zagrebu

Sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu prihvatio je prijedlog Županijskog državnog odvjetništva te je osumnjičenom 47-godišnjaku R. M. koji je u utorak rano ujutro u Gospiću ubio majku i baku, odredio istražni zatvor po predloženim zakonskim osnovama.

Tako će početak suđenja za dvostruki femicid bliskih osoba R. M. dočekati u pritvoru, vjerojatno u zatvorskoj bolnici u Svetošimunskoj u Zagrebu, kamo je u srijedu odvezen nakon što je nakratko hospitaliziran na Odjelu za psihijatriju Opće bolnice u Karlovcu. Na njega je smješten nakon što je napao četvoricu pripadnika interventne policije koji su ga iz pritvora u Gospiću vodili kod suca istrage na karlovački Županijski sud.

O mučnom slučaju što je šokirao mještane Gospića, koji obitelj osumnjičenoga poznaju kao radišne ljude koji su radni vijek proveli u Njemačkoj, izvijestilo je Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu. Ono je, u suradnji s policijskim službenicima iz PU Ličko-senjske, kobnoga dana u Gospiću provelo očevid zbog sumnje na počinjenje dva kaznena djela teškog ubojstva.

– Iz rezultata provedenih dokaznih radnji i izvida osnovano se sumnja da je 47-godišnji osumnjičenik 10. ožujka 2026. oko 5 sati na području Gospića, u dvorištu obiteljske kuće hladnim oružjem usmrtio 70-godišnju žrtvu, a u obiteljskoj kući usmrtio hladnim oružjem 98-godišnju žrtvu. Žrtve su zbog zadobivenih ozljeda preminule na mjestu događaja. Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik kaznena djela počinio na štetu bliskih i ranjivih osoba – navode u priopćenju iz karlovačkog ŽDO-a.

Dodaju da je nakon zaprimanja kaznene prijave policije Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu sucu istrage Županijskog suda u Karlovcu podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv 47-godišnjeg osumnjičenika zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke, opasnosti od ponavljanja kaznenog djela kao i radi neometanog odvijanja postupka za kaznena djela za koja je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške, dodali su iz ŽDO-a. Posebno teške okolnosti odnose se na činjenicu da je muškarac psihički bolesna osoba koja je zbog svog zdravstvenog stanja više puta bila hospitalizirana u bolnici u Zagrebu: prvi put još 2014. u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče, kamo su ga odvezli interventni policajci na zahtjev liječnika, s obzirom na to da se R. M. uvijek, pa i prije dva dana, opirao odlasku na liječenje.

Ključne riječi
femicid ubojstvo Gospić

