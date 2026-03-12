Policija na terenu, pucnjava kod sinagoge u SAD-u, u potencijelni napad uključeno i vozilo?

Američka policija reagirala je na dojavu o napadaču u sinagogi Temple Israel u gradu West Bloomfield u saveznoj državi Michigan, nakon što je vozilo udarilo u zgradu, a potom su se čuli pucnjevi. Vijest je prenio CNN , pozivajući se na izvore iz saveznih sigurnosnih službi.

Prema prvim informacijama, incident je započeo kada je automobil udario u zgradu sinagoge, nakon čega je prijavljena pucnjava unutar objekta. Na teren je upućen velik broj policijskih i hitnih službi, a u akciju su uključeni i agenti FBI-ja. Zbog sigurnosne situacije okolne škole i institucije stavljene su u lockdown, dok policija evakuira zgradu i pregledava područje. Vlasti su građane pozvale da izbjegavaju područje dok traje intervencija. Situacija je i dalje u tijeku, a više informacija očekuje se nakon službenog priopćenja policije.