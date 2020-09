Bandića napuštaju bliski suradnici Pavle Kalinić i Jelena Pavičić Vukičević, on ne odustaje

Sutra počinje bitka za moj sedmi mandat – čim su se glasovi te 2017. godine prebrojili, a Milan Bandić šesti put postao zagrebački gradonačelnik, čovjek na čelu Zagreba ovako je najavio početak sljedeće kampanje za lokalne izbore. “Svaki dan je radni dan”, napisao je na kalendare koje je dijelio stanovnicima metropole, a poletan je tada bio gotovo kao i u trenutku kad je 2000. godine premijerno stigao na čelo Grada. Svašta se, međutim, dogodilo unatrag tri godine, a kraj najdugovječnijega zagrebačkog gradonačelnika zaziva se i predviđa već mjesecima. On sam, međutim, kažu nam njegovi suradnici, i ne pomišlja da u borbu za Zagreb neće još jednom, ali ovaj će se put to dogoditi u nešto drukčijim okolnostima. “Stara garda” odlučila je da se više neće pretjerano miješati, odnosno da će joj sedmi Bandićevi lokalni izbori biti i – posljednji.

Uskočit će ako treba

– Polako se povlače. Nisu ništa zamjerili, jednostavno im je pomalo već dosta. I razumljivo je to, nakon toliko godina, svima treba odmor – objašnjavaju nam u Gradskoj upravi to da je pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić već prije rekao da mu je ovo zadnji mandat, da je bivši gradski pročelnik za financije Slavko Kojić odlučio da od sljedeće godine više neće biti u Skupštini te da se dogradonačelnica Jelena Pavičić Vukičević seli u inozemstvo. Trojka je to, podsjetimo, koja je uz Milana Bandića praktički i prije nego što je postao Milan Bandić, uz kojeg će i dalje stajati pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić, Ureda gradonačelnika Miro Laco, a i jedna od vjernijih suradnica u posljednje vrijeme, pročelnica za gospodarstvo Mirka Jozić.

– Ljudi su to čiji savjeti njemu puno znače, iako često ne želi to ni sam priznati. Nije sporno da će oni “uskočiti” bude li potrebno, ali ljudi s kojima se sad radi možda nisu za gradonačelnika najbolje rješenje – otkrivaju nam neslužbeno u Gradu, u kojem pitamo i hoće li se, ususret izborima u svibnju, kampanja koja traje 365 dana u godini, kako ističu, intenzivirati.

Hoće, kažu nam, i već jest. Sastankom s Borisom Maleševićem, dizajnerom koji je donio pobjedu Andreju Plenkoviću 2016. godine, a onda i Zoranu Milanoviću na posljednjim predsjedničkim izborima, o čemu je pisao tjednik Nacional?

– Ma ne, nismo ništa dogovorili – kažu nam Bandićevi suradnici, a isto nam govori i sam Boris Malešević.

– Vođenje kampanje nije bila tema tog susreta, a hoćemo li nekad možda pregovarati i o tome, ne znam – rekao nam je Malešević, dok u Gradu ističu da će se sad malo ipak okrenuti više novim medijima, što na proteklim lokalnim izborima i nije bio slučaj. Radili su, kažu, društvene mreže već tada, ali ne u mjeri u kojoj sad planiraju.

– Moramo nekako privući i mlade birače, već smo počeli s videima s terena, koje dodajemo standardnim fotografijama. Nije to problem jer uz broj terena koje gradonačelnik ima svakog dana neće biti teško – kažu nam bandićevci, dodajući da o ključnim porukama i sloganima za lokalne izbore još nisu razmišljali. Hoće, kažu, jer “ima vremena”. Ima li zaista, pitali smo i političke analitičare, s kojima smo analizirali i bi li Bandiću možda ipak bila dobra ideja da za savjete u kampanji uzme ozbiljnog stručnjaka i može li takav netko spasiti što se spasiti da.

– Baš i ne. Milan Bandić je sad već “beyond repair” – objašnjava nam politička analitičarka Ankica Mamić kako spasa zagrebačkom gradonačelniku više nema.

– Njemu je toliko sad već uništena reputacija i ugled da se to ne može pokriti nikakvim alatima. Puno se stvari već dogodilo, i ne govorim tu samo o njegovim kaznenim postupcima nego i o načinu na koji se ponio nakon potresa, primjerice, kad ga Zagrepčani nigdje nisu mogli vidjeti – govori Ankica Mamić pa dodaje kako je zabrinjavajuće što dvije najveće stranke u Hrvata, HDZ i SDP, još nisu izašle sa svojim kandidatima. A da će upravo konkurencija biti ključna kod Bandićeva gubitka ili dobitka izbora, smatra sociolog Dragan Bagić.

– Nikad ništa nije nemoguće, pa ni to da Bandić dobije još jedne izbore. O tome tko će biti njegovi protukandidati ovisit će koliko on može još poraditi na svom imidžu. Očekujem relativno puno kandidata, što će također pogodovati Bandiću jer će se glasovi fragmentirati, što će biti njegova ključna šansa – objašnjava Dragan Bagić, koji ističe da ovaj put ishod lokalnih izbora u Zagrebu neće toliko ovisiti o trenutačnom gradonačelniku koliko o njegovim protukandidatima.

– Definitivno je znak slabosti to što HDZ i SDP nemaju kandidata jer to znači da nemaju pozicionirane ljude unutar stranke, a kamoli izvan nje – govori nam Bagić. Može li u dobivanju izbora pomoći dobar spin-doktor?

Ljudi bez identiteta

– Ključno vam je imati dobrog kandidata. Jer dobar će kandidat izbore dobiti i bez posebnog stratega, on će biti tu samo da pomogne. To je Bandić prije i mogao, ali postao je u posljednje vrijeme hodajuća sramota, izgubio je povjerenje ljudi i svaki posao u koji ulazi otvara pitanje korupcije i pogodovanja. Tako se ne može – objašnjava politički analitičar Davor Gjenero, koji je primijetio i ono što su nam kazali u Gradskoj upravi. Svi ključni Bandićevi suradnici polako se osipaju.

– Ovi kojima je trenutačno okružen uglavnom su ljudi bez identiteta. Sjetimo se prije osam godina kad je sa ženama iz različitih društvenih sfera napravio odličnu ekipu. A sad? Sad je okružen tajnicama koje nisu u stanju osmisliti javne politike, okružen je ljudima bez znanja i struke – govori Davor Gjenero, koji kao bolje Bandićeve suradnike ističe Pavla Kalinića i Slavka Kojića.

– Ljudi su to koji su mu na odlasku, a primjerice, Kojić je pametan i obrazovan čovjek, dobar financijaš, sigurno će mu nedostajati. Pomoći će oni sigurno ako bude trebalo, ali to su ljudi koji su dugo mislili da imaju dug prema Bandiću, a sada su valjda zaključili da su ga vratili i da je vrijeme da se drže podalje od svih zbivanja – govori Gjenero.

Sličnog je mišljenja i politički analitičar Žarko Puhovski, koji misli da je “Bandićevim dečkima i curama” već dosta života u sjeni.

– Ne žele više biti “mali od kužine”, a zasitili su se već gradske politike, kao i veselja da budu u političkoj igri, što mislim da je Kaliniću bilo zgodno – kaže nam Puhovski, kojeg pitamo i na koji bi se način sad Milan Bandić uopće trebao ponašati do lokalnih izbora.

– Okrenuti retoriku i ponašati se kao kandidat, a ne kao gradonačelnik. Trebao bi se okaniti onog “bez mene ne ide” i priznati da je neke stvari nije možda dobro radio, a onda istaknuti da se vjerojatno, s obzirom na kompliciranost i težinu posla, nitko ne bi snašao kao on – savjetuje Puhovski. Stručnjak za političku komunikaciju Krešimir Macan, pak, ističe da bi o drugom gradonačelničkom izbornom krugu mogla odlučiti desnica.

– Bude li u tom spektru više kandidata, u drugi bi krug svakako Bandić mogao. To se dogodilo 2009. godine na predsjedničkim izborima – kazao je Macan.