Paketi ruše rekorde: u jednom kvartalu više od 19 milijuna pošiljki

U četvrtom tromjesečju 2025. godine ostvareno je 70,9 milijuna poštanskih usluga, što predstavlja rast od 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U tom periodu zabilježeno je više od 19 milijuna paketa, što je najveći broj ikad zabilježen u jednom tromjesečju do sada. To predstavlja rast proizvodnje za više od 15%. Lani su paketi činili gotovo 27% svih poštanskih usluga, priopćila je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. Ovi podaci, koje su dostavili davatelji poštanskih usluga, potvrđuju nastavak višegodišnjih trendova na tržištu poštanskih usluga: "daljnji pad količina u pismovnom prometu uz istodobno snažan rast paketskih usluga te povećanje ukupnih prihoda. Dosadašnji trendovi upućuju na nastavak rasta paketskih usluga", stoji u priopćenju.

Ovaj rast je potaknut povećanom distribucijom tiskanih medija, koju od sredine 2025. godine provodi Hrvatska pošta, kao i snažnim povećanjem broja paketa. Na godišnjoj razini ostvareno je gotovo 263 milijuna usluga, što je 3,3% više nego 2024. godini. "Povećanje broja tiskanica i paketa u 2025. uspješno je kompenziralo pad u pismovnom segmentu. Pozitivan trend vidljiv je i u međunarodnom prometu, gdje je u četvrtom tromjesečju ostvareno 6,6 milijuna usluga, što je rast od 14,3%", piše u priopćenju.

"Ukupni prihodi od poštanskih usluga u 2025. iznosili su 402,9 milijuna eura, što je 10,7% više u odnosu na prethodnu godinu.

Četvrto tromjesečje donijelo je i najveći kvartalni prihod do sada – 110 milijuna eura, odnosno 16% više nego u istom razdoblju 2024. godine. Rast prihoda rezultat je povećanog broja usluga, osobito paketskih te manjim dijelom korekcija cijena određenih usluga", navodi se.

Na kraju 2025. godine je poštanske usluge pružalo 24 davatelja, a Hrvatska pošta je zadržala vodeći položaj s udjelom od 81% prema broju usluga i 56% posto prema ostvarenom prihodu. "Davatelji nastavljaju ulagati u infrastrukturu i širenje mreže paketomata. Njihov je broj od rujna do prosinca porastao s 2.650 na 2.892, što predstavlja rast od oko 9% u samo jednom tromjesečju". priopćili su iz HAKOM-a.