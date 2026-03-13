Naši Portali
STIŽE PREOKRET

FOTO Pogledajte nove karte: Sprema se jače pogoršanje, još će biti i snijega

Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell, DHMZ
Autor
Dora Taslak
13.03.2026.
u 08:17

U ponedjeljak sa zapada stiže jače naoblačenje uz kišu, ponegdje i izraženije pljuskove s grmljavinom

Nakon niza sunčanih i toplih dana, tijekom kojih se činilo kao da je proljeće već stiglo, stiže promjena. Danas će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, osobito u gorju. Na Jadranu će još biti pretežno sunčano, na sjevernom dijelu uz umjerenu naoblaku. Vjetar će biti većinom slab, na moru ujutro mjestimice umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će od 14 do 19°C.

Tijekom vikenda bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Mjestimice se očekuje kiša ili popodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. U unutrašnjosti će ujutro lokalno biti magla, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U ponedjeljak sa zapada stiže jače naoblačenje uz kišu, ponegdje i izraženije pljuskove s grmljavinom. Vjetar će na kopnu biti do umjeren jugozapadni, a na Jadranu se očekuje umjereno i jako jugo. U ponedjeljak će zapuhati sjeveroistočnjak, a ponajprije na sjevernom Jadranu bura. I dalje će biti iznadprosječno toplo, no početkom idućeg tjedna na kopnu slijedi postupni pad temperature.

Prema posljednjim kartama DHMZ-a, u dijelu zemlje bi sredinom idućeg tjedna moglo biti i snijega. To je za N1 navela i meteorologinja Tea Blažević: "Početkom novog tjedna jače naoblačenje. Zapuhat će vjetar sjevernog smjera, osjetno će zahladnjeti, u gorju će biti snijega. Kišu i pljuskove, moguće i obilnije, ponegdje može pratiti i grmljavina."

Foto: DHMZ

Kina godinama sadila milijarde stabala usred pustinje: Sateliti sada pokazali nevjerojatan rezultat

temperatura kiša vremenska prognoza vrijeme

HŽalostanV
09:17 13.03.2026.

"To je za N1 navela i meteorologinja Tea Blažević" Šta je to N1 ?

