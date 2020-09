Dilema u SDP-u: Podrže li Tomaševića u utrci za Zagreb dodatno će narušiti ugled

Jedinstvo i snaga SDP-a ispred su moje osobne ambicije – rekao je Davor Bernardić, ali ne nakon ovogodišnjih parlamentarnih izbora kada je odstupio s mjesta prvog čovjeka stranke, već u prosincu 2012. kad je vodio zagrebački ogranak Partije. Iako je bilo posve logično da upravo on bude SDP-ov kandidat za gradonačelnika metropole, Bernardić je svoje mjesto prepustio Rajku Ostojiću, a scenarij je to koji bi se i sad mogao ponoviti kod socijaldemokrata jer Gordana Marasa, kako doznajemo, stranački kolege ne vide kao nekoga tko bi mogao voditi glavni hrvatski grad.

“Intenzivno”, kažu nam SDP-ovci, razmišljaju tko je njihov “konj za trku”, a budući da s imenima još ne žele, barem dok ne odaberu predsjednika stranke krajem ovog mjeseca, kako bi se situacija mogla razviti za još uvijek najveću oporbenu stranku u Hrvata, pitali smo analitičare.

Otpor prema Bandiću

– SDP je trenutačno u popriličnom problemu i za njih ne postoji idealan pristup. Kratkoročno najelegantnije rješenje bilo bi da u kandidaturi za zagrebačkog gradonačelnika podrže Tomislava Tomaševića iz Možemo!, ali dugoročno bi im to donijelo veliki problem jer bilo bi zaista loše da druga naša najveća stranka ne može dati vlastitog čovjeka – govori stručnjak za odnose s javnošću Damir Jugo, kojeg pitamo je li predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras pravi odabir za metropolu. Baš i ne, kaže Jugo.

– Mislim da on nema velike šanse napraviti dobar rezultat. A vidjeli smo i situaciju s Bernardićem i Ostojićem, kad se u zadnji trenutak mijenjao kandidat za Zagreb pa je i tada ispao fijasko. SDP-ovcima preostaje da iskoriste neko od svojih poznatih imena, ali ni na koji način kompromitirano, ili da nađu neko novo lice – objašnjava Damir Jugo.

Hoće li se “novo lice” imati vremena profilirati do svibnja sljedeće godine, odnosno do lokalnih izbora?

– Stranka općenito više nema vremena ni za što, a rezultat SDP-a u Zagrebu bit će lakmus-papir za njih, odnosno ti će izbori utabati način na koji će se mjeriti utjecaj novog predsjednika stranke – govori Jugo, dok komunikacijski konzultant Mate Mijić ističe kako se SDP, kao druga stranka u državi, ne može dovesti u poziciju da u svojoj nekadašnjoj najvažnijoj utvrdi, glavnome gradu, više nema vlastitog kandidata.

– To bi samo potvrdilo dojam da je SDP stranka u nestajanju. Tomislav Tomašević, doduše, ima dosta toga što SDP-u trenutačno nedostaje. Ideološki je jasno profiliran, ima svježinu, simpatičan je i vjerodostojan, a krase ga i artikuliranost, zanos i entuzijazam. Kad se usporedi SDP i Možemo!, zelena je ljevica ta koja ima momentum. Još su uvijek manji, ali privlače ljude i pozornost, za razliku od SDP-a. To se do proljeća sljedeće godine može promijeniti, ali ako uzmemo u obzir kandidate za predsjedničku funkciju u SDP-u, ne treba očekivati čuda – govori Mate Mijić pa dodaje kako je pred SDP-om dugo razdoblje konsolidacije.

HDZ je, kaže naš sugovornik, počeo pomalo kidati dugogodišnje veze s Bandićem, a Zakonom o obnovi Zagreba kupio je pozamašan broj glasova ljutih i razočaranih koji su, može se pretpostaviti, na posljednjim izborima otišli upravo Tomaševiću.

– HDZ bi s pravim kandidatom, stoga, bio u najpovoljnijoj poziciji, a SDP kao pravu alternativu teško može ponuditi kandidata manje opcije kojemu je upravo HDZ izbio glavni adut iz ruke: štetu nastalu od potresa. Jedino drugo po čemu je Tomašević prepoznatljiv otpor je prema Bandiću. Bandića ne treba podcijeniti, ali bi ga HDZ pametnom taktikom mogao gurnuti daleko u drugi plan do lokalnih izbora i tako dodatno oslabiti Tomaševića i konsolidirati bazu od centra nadesno – govori Mate Mijić pa dodaje kako SDP na umu, kod donošenja odluke o potencijalnoj podršci Tomaševiću, mora imati još jednu ključnu stvar.

Ključan predsjednik SDP-a

– Ovo su lokalni izbori pa će Tomaševićeva ideološka čistoća biti sporedna. Birači traže menadžera, operativca, nekoga tko ima iskustva i može upravljati silnim službama, gradskim tvrtkama, ogromnim proračunom te političkim i drugim interesima. Nisam siguran koliko će njih u Tomaševiću prepoznati čovjeka koji je u ovom trenutku spreman preuzeti funkciju koja nosi veliku političku moć i još veći teret – objašnjava Mate Mijić.

Da je SDP u “lose-lose” situaciji, kaže politička analitičarka Ankica Mamić. – Ako podrže Tomaševića, pokazat će da nisu više najveća oporbena stranka ni glavna stranka ljevice, a svog kandidata nemaju jer Maras to ne može biti – govori Ankica Mamić dodajući kako će Partiji jako važno biti tko će uopće biti predsjednik stranke.

– Ovo je generalno loš trenutak za unutarstranačke izbore. SDP je trebao pričekati lokalne da se vidi koje gradske organizacije uopće imaju podršku građana – kaže politička analitičarka koju pitamo ima li SDP trenutačno neko ime koje bi dobro kotiralo u Zagrebu.

– Nema, oni bi možda trebali posegnuti za nekim tko nije stranački pozicioniran, što su i mogli do uspona ove nove ljevice, a sad će im biti teže. Možda bi mogli naći ime koje nije iz stranke, ali je blisko njihovu “mindsetu”, ali to će tražiti žrtvu stranačke organizacije – objašnjava Mamić pa dodaje kako SDP ima sreće jer ni HDZ za Zagreb kandidata nema.

– Ni SDP ni HDZ već godinama nisu izašli s dobrim kandidatom za Zagreb, jednostavno su ga prepustili – istaknula je A. Mamić