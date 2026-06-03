Spakirali kofere i napustili Njemačku s malim djetetom: 'Brinulo nas je kako ćemo se snaći iako smo imali dobre poslove'

Marie (28) i Alex (38) iz njemačke regije Mannheim-Ludwigshafen odlučili su 2025. godine napustiti Njemačku i preseliti se u Švedsku sa svojim malim djetetom. Njihov slučaj dio je sve većeg trenda, prema podacima Statističkog saveznog ureda. Prošle godine je gotovo 290.000 Nijemaca emigriralo. U intervjuu za njemački Der Spiegel, par objašnjava motive svog odlaska. "Već dulje vrijeme razmišljali smo o emigraciji. Rođenjem našeg djeteta ta se ideja učvrstila", kaže Marie. Par naglašava da je odluka osobna, iako su vanjske okolnosti odigrale važnu ulogu. "Njemačka je poput velikog tankera koji se jako sporo okreće. Mnoge stvari idu previše sporo", kaže Alex. Kao primjer navodi problem s vrtićem: u Njemačkoj su dobili odbijenicu za mjesto u vrtiću, dok su u Švedskoj već nakon dva mjeseca dobili mjesto, iako žive na selu.

Marie i Alex živjeli su u gusto naseljenom industrijskom području Mannheim-Ludwigshafen. Marie je radila u konzultantskoj firmi u banci, a Alex kao logističar u velikom koncernu. Odlazak su iskoristili u trenutku kada je Marie bila na rodiljnom dopustu, a u Alexovoj branši počelo je otpuštanje. "Imali smo listu u glavi i kvačili smo stavku po stavku: nema obveza prema poslodavcima, dijete je još malo. Onda smo rekli, probat ćemo", opisuje Marie.

Na pitanje što bi se u Njemačkoj moralo promijeniti da mladi roditelji ne razmišljaju o odlasku, Marie kaže: "Stambeno stanovanje mora ponovno postati pristupačno. Razmišljali smo i o kupnji ili izgradnji kuće, ali to jednostavno nije bilo realno. Kao mlada obitelj u Njemačkoj, nismo smatrali da je imati djecu prednost. Više nas je brinulo kako ćemo se snaći unatoč tome što imamo djecu - iako smo oboje imali dobre poslove".

Par priznaje da ih kontaktiraju mnogi ljudi preko društvenih mreža koji razmišljaju o istom koraku. "Vrlo smo aktivni na društvenim mrežama i puno toga vidimo. Dobivamo puno poruka od ljudi koji imaju pitanja o emigraciji. Naravno, alarmantno je što toliko ljudi razmišlja o tome. Očito, problem stvarno postoji", dodaje Marie. Unatoč odlasku, nisu ogorčeni. "Njemačku nosimo u srcu. Želimo joj sve najbolje, ali mora se puno toga promijeniti", kaže Alex. Posebno ističu potrebu za većim ulaganjima u obrazovanje i vrtiće.



Prvi susret sa švedskom stvarnošću nije bio lak. Marie priznaje da je već drugi dan nakon dolaska plakala. "Zapravo sam plakala drugog dana nakon što smo se preselili i rekla: O, Bože, ovo je bila potpuna pogreška. Bili smo zaglavljeni u kući, još uvijek su bile kutije za selidbu posvuda. Tada počneš sumnjati", ispričala je zaa Der Spiegel.

Najveći šok bio je zimski mrak. Alex kaže da su ih upozorili da prije selidbe dođu u najgori mjesec. "Na zimski solsticij već u 14:30 je mrak. Bilo je ekstremno hladno i to nas je ograničilo", ispričao je Alex. Ipak, ljeto ih je oduševilo. "Prošle godine smo imali najljepše ljeto u životu. Kad sve procvjeta, ovdje je bajkovito", kaže Marie.

Alex trenutno pokušava pokrenuti vlastiti posao, ali se susreće s birokracijom i jezičnom barijerom. Marie je još uvijek na rodiljnom dopustu. "Porezni sustav funkcionira drugačije, postoje različite vrste poduzeća. I premda je švedska birokracija općenito manja, ipak se morate naviknuti na nju", kaže Alex.

Na pitanje bi li se vratili u Njemačku, odgovaraju da to ovisi o poslovnom uspjehu i financijama, ali i da već sada cijene neke „njemačke vrline“ poput točnosti. "Ako za deset godina naše dijete pita zašto smo otišli, reći ću mu da smo tražili nešto što nam više odgovara i da bi i ono trebalo to učiniti ako osjeti potrebu", zaključuje Marie.