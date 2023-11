Baka i djed plaćaju alimentaciju za unuke: Spali na granicu siromaštva jer im sin nije imao primanja

Umirovljeni bračni par iz Like tri i pol godine plaća alimentaciju za svoje četvero unučadi. Njihov je sin nakon rastave ostao bez primanja, a teret je potom pao na njih zbog čega su spali na granicu siromaštva i živjeli od 300 eura mjesečno.

"Suprug i ja plaćali smo 7.000 kuna od naših 9.000 kuna mirovine ili 75% naših mirovina po ovršnom zakonu. Do sada smo uplatili oko 20.000 eura. Centar za socijalnu skrb Korenica u nadzoru je utvrdio da nemamo dovoljno novca za podmirenje osnovnih životnih potreba i odredio jednokratnu naknadu od 3.500 kuna u tri rate", kazala je baka za HRT.

Ona i njezin suprug mjesečno plaćaju 400 eura, a unuke nisu vidjeli tri i pol godine. "Ta djeca žude za nama i mi za njima", kazala je baka.

Sindikat umirovljenika već godinama pokušava promijeniti odredbu prema kojoj bake i djedovi plaćaju alimentaciju umjesto svoje djece. Riječ je o modelu uvezenom iz SAD-a.

"Time se zapravo emotivno ucjenjuje potomka, dakle oca djece, pa će on, da ne bi njegovi tata i mama plaćali i završili u siromaštvu, on će onda početi plaćati. To je suludo, to nijedna zemlja u Europi ne radi", navodi Jasna Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenika. Sindikat predlaže da se odredba ukine i potraživanja prebace na državni alimentacijski fond.

"Onda oni imaju sredstva prisile. Mogu ga staviti u zatvor, mogu ga tužiti na bilo koji način, mogu mu ovršiti kuću, neku drugu imovinu, istražiti gdje je taj novac, ako ga prikriva - ima i toga. Prema tome, mogućnosti su na strani države i njenog aparata", dodaje.

Prema podacima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, od 2015. do 2021. godine doneseno je 114 sudskih odluka prema kojima obvezu uzdržavanja unučadi imaju bake i djedovi.

