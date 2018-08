Bajaga nastupa na Špancirfestu: Varaždin nije Karlovac!

Nakon zahtjeva branitelja da se otkaže nastup Bajage na Špancirfestu zakazan za sutra, oglasio se i varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok koji u njegovom nastupu ne vidi nikakav problem, prenosi N1.

- Bajaga je nastupao dva puta u osam godina u Varaždinu. Nismo nikada imali protivljenja tom nastupu, niti negativne reakcije. Vjerojatno je to jeka onoga što se dogodilo u Karlovcu, ali Karlovac nije Varaždin, rekao je varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok.

Ponukani otkazivanjem koncerta Momčila Bajagića Bajage u Karlovcu na Danima piva, oglasili su se bivši pripadnici 7. gardijske brigade "Pume" koji su u otvorenom pismu zatražili da se srbijanskom pjevaču otkaže natup u Varaždinu.

- Mi kao branitelji borili smo se za slobodnu i demokratsku Republiku Hrvatsku - demokratsku u smislu da svatko ima pravo iznijeti svoje mišljenje, da pjeva i sluša što želi, ali da se pritom poštuju drugi bez da ih se vrijeđa i ponižava. Nije nam namjera nametati neke zabrane, ali kao branitelji i građani imamo pravo na svoje stajalište, a još više na poštovanje kakvo imaju svi veterani u demokratskim zemljama. Smatramo kako je krajnje uvredljivo za sve Varaždinke i Varaždince, a posebice za hrvatske branitelje, organizirati nastup srpskog pjevača Momčila Bajagiča-Bajage koji je tijekom Domovinskog rata zajedno sa ostalim izvođačima iz Srbije otvoreno podupirao velikosrpsku agresiju na teritoriju međunarodno priznate Republike Hrvatske, stoji u priopćenju "Puma".

Podsjetimo, Bajagi se pripisuje pjevanje četničkih pjesama u Kninu, no nigdje nema dokaza da se to dogodilo. On je također u nekoliko navrata isticao da se protivi ratu i aktivno sudjelovao u prosvjedima protiv Miloševićevog režima.

U videu pogledajte dio koncerta Momčila Bajagića Bajage: