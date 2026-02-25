Naši Portali
VIŠESTOLJETNA TRADICIJA

Križevački štatuti upisani u Registar kulturnih dobara RH

Foto: Društvo za očuvanje križevačke baštine "Križevački štatuti"
1/2
VL
Autor
Mladenka Tomić/Hina
25.02.2026.
u 19:00

Iako im ime upućuje na Križevce, regule su poznate diljem Hrvatske, osobito na sjeverozapadu zemlje

Vinsko-pajdaške regule Križevački štatuti upisane su u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro, priopćilo je u srijedu Ministarstvo kulture i medija. Najistaknutiji nematerijalni spomenik hrvatske vinske kulture, odnosno vinsko-pajdaške regule “Križevački štatuti”, 17. veljače 2026. proglašeni su kulturnim dobrom RH. Odluku je objavilo Ministarstvo kulture i medija RH, a “Štatuti” su upisani u Registar zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-7973. Nositelji toga nematerijalnog dobra su Grad Križevci i Društvo za očuvanje križevačke baštine “Križevački štatuti”, uz kulturno-umjetnička društva kalničkoga kraja te sve Križevčane i goste koji u ovoj tradiciji aktivno sudjeluju.

“Križevački štatuti” skup su običajnih pravila vezanih uz ispijanje vina, praćenih zdravicama, vinskim pjesmama i elementima folklornog kazališta. Obvezne su tri zdravice: domovini, pajdašiji i krasnome spolu – dok se pjesme pjevaju iz vinskog kanona tzv. horvatske dobrovolje. Folklorno kazalište čini niz živopisnih uloga, među kojima su stoloravnatela, fiškuši i oberfiškuši, barilonosac, govorač, kantušminister ili popevač, vunbacitel te pajdaši i pajdašice, podijeljeni na stare i mlade te pridošlice. Poštivanje pravila je obvezno, a prekršaji se kažnjavaju simboličnim “štrofovima”, kojih je pet - od suhoga vina do tzv. slatkoga štrofa.

Iako im ime upućuje na Križevce, regule su poznate diljem Hrvatske, osobito na sjeverozapadu zemlje. Nastale su u narodu, zapisane u 19. stoljeću, a zbog tematske intrigantnosti ušle su i u visoku i u pučku kulturu. O “Štatutima” su pisali i brojni hrvatski književnici, među njima August Šenoa, Ksaver Šandor Gjalski i Antun Gustav Matoš. Prvo cjelovito izdanje zabilježio je i 1912. objavio Zvonimir Pužar, a to se izdanje, uz povremene uspone i padove u izvođenju, pretiskava do danas.

Snažna revitalizacija započela je 2014. osnutkom Društva “Križevački štatuti”, koje je 2023. objavilo novo izdanje s “Hižnim protokolom” i “Pajdaškom legitimacijom”, a tradicija je dodatno afirmirana u monografiji Hrvatska vinska kultura (2024.). Zbog svoje starine, kontinuiteta i živoga današnjeg prakticiranja, “Križevački štatuti” prepoznati su kao višestoljetna tradicija i temelj hrvatske vinsko-pajdaške baštine, na koju se oslanjaju i druge srodne regule te običaj Martinja i Veliki ritual krščenja mošta. Ranije danas, u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske upisan je i običaj Stomorina, dvizanje bandiri iz Omišlja na otoku Krku.

Ključne riječi
August Šenoa Antun Gustav Matoš križevački štatut

