Zagrepčanka otkrila kako je kupila stan od 240.000 eura bez ušteđevine

Zagrepčanina je na Redditu zanimalo "je li netko u zadnjih godinu dana uspio kupiti stan bez veće ušteđevine?", a komentari otkrivaju koliko su okolnosti kupnje nekretnine različite i koliko često ovise o sreći, dobrom tajmingu i pomoći obitelji. Jedna korisnica opisala je kako su ona i suprug prošle godine kupili potpuno namješten novi stan u Zagrebu za 240.000 eura, iako u tom trenutku gotovo nisu imali ušteđevinu. Za kaparu su, kaže, morali posuditi novac od roditelja, no banka im je na kraju odobrila kredit u punom iznosu, pa su im odmah vratili. Ističe kako se sve poklopilo, od povoljne procjene stana do kamatne stope od 2,85 posto. "U ponedjeljak je bila isplata i dobili smo ključeve, u petak smo već spavali u novom stanu. Da ne pričam da nam je žena ostavila apsolutno sve uključujući i flaksericu za vrt. Kupili smo samo neke sitnice, stol za terasu, sušilicu, roštilj, novi kauč, neke lustere...", objasnila je.

Ljude je u komentarima zanimalo koliko ona i suprug zarađuju. "Ja nemam fiksna primanja, imam manju firmu, muž radi za prosječnu plaću i meni pomaže. Isplaćivala sam mu sigurno 2 godine svaki mjesec na račun drugi dohodak i to mu je podiglo kreditnu sposobnost jer smo računali da će mene zezati kod procjene kreditne sposobnosti jer sam samozaposlena. Uglavnom, računali su mu sve skupa da ima oko 2500€ primanja i s tim je bez problema prošle godine dobio 1000€ ratu, s tim da su oduzeli još od tog i dozvoljeni minus i limite po kreditnim karticama (nema veze ako nisu iskorišteni)".

I ostali navode slična iskustva, neki su posuđivali novac za kaparu, drugi su dizali nenamjenske kredite kako bi pokrili početne troškove, dok pojedinci ističu da su stan uspjeli kupiti isključivo zato što su kredit realizirali prije promjene propisa 1. srpnja 2025., kada je uvedena obveza minimalnog učešća od 10 posto.

Nekolicina komentatora navodi da su kredit dobili u stopostotnom iznosu, dok danas, kažu, takvi uvjeti gotovo više ne postoje. Jedan korisnik ističe da je se "cijeli plan odvio u najbolje doba, prije najave povrata PDV-a sam kapario". U raspravi se pojavljuju i ironični komentari, poput onih da stan bez ušteđevine mogu kupiti samo "oni koji rade u Saboru“.

